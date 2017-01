Calciomercato Inter/ News: le trattative live di oggi, 18 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IN DUE A BOLOGNA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Come ha ricordato il direttore sportivo Piero Ausilio, parlando a Premium Sport, il calciomercato dell’Inter è concentrato sulle possibili cessioni. Non dovremmo quindi assistere ad altri colpi in entrata, dopo l’affare Gagliardini che ha animato le prime settimane del 2017. Secondo quanto ha riportato il Corriere di Bologna, due giocatori dell’Inter potrebbero lasciare Appiano Gentile in direzione Emilia: si tratta di Andrea Ranocchia e Jonathan Biabiany. Non la prima volta che i due vengono accostati al Bologna, in particolare l’esterno francese sembra nel mirino dei rossoblù da almeno un anno. Con Candreva, Perisic, Palacio, Eder ed anche un Gabriel Barbosa ancora da decifrare, lo spazio sulle fasce dell’Inter risulta davvero esiguo, anche per un giocatore come Biabiany che si è sempre dimostrato utile quando chiamato in causa. Di recente si è parlato anche di una possibile cessione del francese allo Jiangsu Suning, affare strategico che consentirebbe all’Inter di ‘autofinanziarsi’, tramite la partnership con l’altra squadra gestita dai proprietari cinesi. Il Bologna dal canto suo sta per recuperare Simone Verdi, protagonista nel girone d’andata, ma potrebbe regalarsi un ritocco per aumentare la competitività del suo pacchetto offensivo. Su Andrea Ranocchia invece il disse Ausilio è stato più esplicito: si deciderà in base alla volontà del giocatore, che interessa anche a squadre straniere.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SANTON E LA SAMP. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Anche Davide Santon rimane a rischio partenza in questa finestra di calciomercato. Tanto che l’Inter, per il settore terzini, potrebbe fare uno strappo alla regola di Ausilio secondo cui non verranno effettuati altri acquisti a gennaio. Come ha ricordato il sito fcinternews.it, su Santon è sempre vigile la Sampdoria che pure ha appena acquistato il terzino polacco Bartosz Bereszynski, giocatore che mister Marco Giampaolo scoprirà gradualmente. I blucerchiati rimangono comunque convinti delle possibilità di Santon, tanto che fcinternews.it parla di una bozza di accordo già raggiunta con l’Inter per il prestito semestrale dell’ex Newcastle. Come per Ranocchia, anche in questo caso la palla passa al diretto interessato: in questi giorni Santon dovrà decidere se provare ad imporsi nuovamente nelle gerarchie nerazzurre (con Pioli in panchina non ha giocato nemmeno un minuto), oppure se trasferirsi per rimettersi in discussione e trovare nuove motivazioni alla Sampdoria. Che però non è disposta ad aspettare in eterno: secondo le notizie di calciomercato riportate, il club di Ferrero cambierà obiettivo se il numero 21 dell’Inter non darà notizie entro questa settimana.

© Riproduzione Riservata.