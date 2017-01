Calciomercato Juventus/ News: le trattative live di oggi, 18 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MATTIELLO A VERONA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Secondo le ultime notizie di calciomercato, l’Hellas Verona è interessata a Federico Mattiello, laterale classe 1995 cresciuto nel vivaio della Juventus (fonte hellasnews.it). I bianconeri stanno valutando il futuro del ventunenne lucchese, che potrebbe essere legato anche a quello di Patrice Evra. In questi giorni il francese sta decidendo se rimanere alla Juventus o se accettare la corte di Crystal Palace o Valencia, con il Manchester United per il momento sullo sfondo. Qualora Evra lasciasse la Juventus, Mattiello potrebbe tornare utile a mister Allegri a meno che la dirigenza non decida di accelerare per un sostituto dal calciomercato, in tal senso il candidato forte rimane il bosniaco Sead Kolasinac dello Schalke 04. Se invece Evra resterà alla Juventus, Marotta e soci potranno anche dare l’ok per la cessione in prestito di Mattiello, sulla via del recupero dopo la frattura dell’osso nasale; per il ragazzo il parcheggiamento a Verona potrebbe rappresentare una bella opportunità per fare esperienza, oltretutto in una città che già conosce avendoci giocato nella stagione scorsa, con la maglia del Chievo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LEMINA PER TOLISSO? ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Intanto prosegue il tam-tam di notizie relative ai possibili movimenti estivi della Juventus. Secondo le news di calciomercato riferite da Sportmediaset, i bianconeri stanno pensando di fare sul serio per portare a Torino Corentin Tolisso, centrocampista del Lione classe 1995, l’estate prossima. L’Olympique avrebbe già respinto una prima offerta di 30 milioni di euro per il suo numero 8, che quest’anno ha incrociato proprio la Juventus nei gironi di Champions League (andando a segno nella sfida di Torino); i campioni d’Italia però potrebbero integrare l’offerta economica con una contropartita tecnica, e in particolare mettendo sul piatto il cartellino di Mario Lemina. Al momento il ventitreenne gabonese è via con la sua nazionale per la Coppa d’Africa, in estate la Juventus potrebbe sacrificarlo per arrivare al più quotato Tolisso. Da verificare la disponibilità del Lione, che ha sempre chiesto tanto per i suoi titolari e che potrebbe preferire un’offerta esclusivamente economica.

