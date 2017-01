Calciomercato Milan/ News: le trattative live di oggi, 18 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TORMENTONE DEULOFEU. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Continua il tormentone di calciomercato che lega il Milan a Gerard Deulofeu. Come ha riportato SkySport, l’esito atteso nella giornata di ieri è slittato probabilmente ad oggi, in ogni caso la trattativa tra i rossoneri e l’Everton prosegue. Le ultime notizie hanno aggiunto un particolare in più: come da accordi precedenti con il Barcellona, nel prossimo trasferimento di Deulofeu non potrà essere inserito un diritto né un obbligo di riscatto; questo perché, nel trasferimento dal Barça all’Everton, i catalani avevano già inserito una clausola di ricompera per il ventiduenne spagnolo. In questo calciomercato, Deulofeu può quindi liberarsi in prestito secco oppure a titolo definitivo: il Milan, che ha già incassato il sì del giocatore, spera che questo fattore possa accelerare la trattativa. Insomma gli indizi a favore non mancano, nelle prossime ore potrebbero scaturire aggiornamenti decisivi sulla questione-Deulofeu.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PANORAMICA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Nell’intervista rilasciata a ilsussidiario.net, l’agente Davide Amabile ha valutato alcuni scenari di calciomercato relativi al Milan. Pensando in particolare alla prossima sessione estiva, in cui i rossoneri sperano di poter disporre delle finanze cinesi. Amabile ha indicato in Alejandro Papu Gomez uno dei possibili rinforzi del Milan per la prossima stagione: il ventottenne argentino è ormai il leader tecnico dell’Atalanta, a Bergamo si è riproposto ad altissimi livelli e potrebbe quindi aspirare al trasferimento in una big. Oltretutto il Milan potrebbe giocarsi la carta Montella: l’Aeroplanino infatti ha allenato Gomez ai tempi di Catania, e probabilmente lo ritroverebbe volentieri a Milanello. Attenzione anche alla possibilità d’ingaggiare Jack Wilshere a parametro zero: il centrocampista inglese, quest’anno in prestito al Bournemouth, non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Arsenal, Milan e Roma sono già state segnalate sulle sue tracce e per i rossoneri potrebbe trattarsi di un ottimo colpo. Nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni, l’agente Davide Amabile ha parlato anche di giocatori come Luis Muriel, Alessio Romagnoli e José Sosa: clicca qui per leggere l’intervista integrale.

