Calciomercato Napoli/ News: le trattative live di oggi, 18 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SUL RINNOVO DI INSIGNE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Il rinnovo di Lorenzo Insigne sta facendo discutere. L’attaccante del Napoli è sotto contratto fino al 2019, ma secondo le ultime notizie di calciomercato le trattative per il prolungamento si preannunciano meno fluide del previsto. Il giornalista del quotidiano Il Roma, Salvatore Caiazza, ha fatto il punto della situazione parlando ai microfoni di Radio Marte: sembra che Insigne aspiri ad uno stipendio di 5 milioni e stagione, cifra considerevole considerando che l’attuale capitano del Napoli, Marek Hamsik, ne percepisce 3,5 a stagione. La richiesta di Insigne è ritenuta esagerata dalla dirigenza del Napoli, che vorrebbe premiare il numero 24 con un aumento fermandosi però a 2,5 milioni annui. Come ha ricordato Caiazza, la questione è aperta ormai dall’estate scorsa, quando l’entourage di Insigne e la dirigenza del Napoli constatarono per la prima volta questa divergenza di vedute. Per il momento la società partenopea non ha particolare fretta per il rinnovo di contratto di Insigne; come si è già detto però qualche altra squadra potrebbe provare ad approfittarne nel prossimo calciomercato estivo, offrendo all’attaccante un accordo più vantaggioso. In tal senso è già spuntato il nome del Milan, che salvo imprevisti in estate sarà più libero di operare sul calciomercato; secondo Salvatore Caiazza però non si può parlare di rischio cessione per Insigne, giocatore legatissimo al Napoli e che sotto la guida di mister Sarri sta crescendo ancora.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SU GABBIADINI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Nel frattempo il Napoli rimane concentrato sul campo e sull’attuale sessione di calciomercato. Se la situazione in entrata pare ormai definita, come ha ribadito anche Sarri nell’ultimo week-end, altrettanto non si può dire per il fronte cessioni. La situazione di Manolo Gabbiadini rimane in stand by, con club inglesi e tedeschi alla finestra e in particolare il WBA pronto ad arrivare sino a 20 milioni di euro. Il Napoli però vorrebbe arrivare fino a quota 25: parlando di questa situazione, il consulente Vincenzo Morabito ha sottolineato la difficoltà di trovare una squadra disposta a svenarsi nel calciomercato di gennaio. Queste le sue dichiarazioni a Radio Marte: “A gennaio c’è meno disponibilità da parte di tanti club a spendere, non so fino a che punto possano arrivare offerte importanti per il Napoli. Magari a giugno prendi 25 milioni per Gabbiadini, ma in questo momento è difficile prendere quella cifra ed in estate magari ti trovi un giocatore che ha giocato ancora meno”. Morabito ha poi ricordato come l’estate scorsa l’Everton si fosse fatto avanti con un’offerta per l’attaccante bergamasco, ma anche in quel caso l’affare non era decollato.

