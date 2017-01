Calciomercato Roma/ News: le trattative live di oggi, 18 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: L’ESTERNO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Un altro giorno è passato, e la Roma ancora non ha trovato l’esterno offensivo richiesto da Luciano Spalletti, che come si è detto ormai alla noia deve far fronte all’assenza di Momo Salah per la Coppa d’Africa. Non che sia facile, per il diesse della Roma Massara, trovare l’uomo giusto in questo calciomercato invernale: se il belga Charly Musonda è stato accantonato, per Sofiane Feghouli il gradimento di Spalletti è rimasto maggiore. Ma il West Ham sta per cedere Dimitri Payet, probabilmente al Marsiglia allenato da Rudi Garcia, e per questo non vorrebbe privarsi di un altro attaccante esterno. Inoltre, il proprietario degli Hammers David Gold ha confermato via Twitter la volontà di trattenere Feghouli, rispondendo al messaggio di un tifoso che richiedeva la permanenza in squadra dell’algerino (fonte tuttomercatoweb.com). Al momento quindi, il nome più caldo rischia di tornare ad essere quello di Jesé Rodriguez, il giocatore del PSG che ha aperto il valzer di calciomercato della Roma. Ai primi dell’anno l’ex Real Madrid sembrava la soluzione ideale per i capitolini, ma la sua volontà di tornare a casa (al Las Palmas) ha fatto sfumare l’operazione. Ad oggi però il PSG non ha ancora trovato l’accordo con gli spagnoli per la cessione di Jesé, che rimane quindi nei radar di calciomercato della Roma. L’impressione è che dal cilindro giallorosso possano anche uscire nuovi candidati.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL CENTROCAMPO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Da Verona invece sono rimbalzate le dichiarazioni di Luca Nember, direttore sportivo del Chievo che al quotidiano L'Arena ha parlato di Lucas Castro, giocatore che può fare al caso della Roma. Il dirigente gialloblu ha confermato che sul ventisettenne argentino sono attive più squadre, e non solo il Torino che negli ultimi giorni è stato accostato al giocatore con maggiore insistenza. Nember ha però ribadito che chiunque vorrà acquistare Castro dovrà rispettare le richieste del Chievo, che non ha nessuna intenzione di concedere sconti per uno dei suoi titolari e giocatori chiave. Il direttore sportivo non ha parlato di cifre, ma per Castro si può ipotizzare una valutazione di calciomercato attorno ai 7-8 milioni di euro. La Roma potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto da esercitare a giugno, il condizionale però rimane d’obbligo perché come detto i giallorossi hanno un’altra priorità in questo momento. Il nome di Castro potrebbe tornare a ‘riscaldarsi’ negli ultimi giorni del calciomercato.

