INTER / Calciomercato news: il Chievo cerca Gnoukouri, si attende l’ok dei cinesi per cedere Miangue

INTER CALCIOMERCATO NEWS, IL CHIEVO CERCA GNOUKOURI - Mister Pioli è stato molto chiaro sulle sue esigenze in vista di questa finestra di calciomercato invernale: il tecnico dell'Inter ha bisogno di sfoltire la rosa di giocatori non utilizzati e che non troverebbero comunque spazio nella prossima parte di stagione e puntare invece, oltre su alcuni giocatori già presenti su pochi acquisti mirati adeguati alla sua idea di gioco. Tra i nomi quindi visti in uscita dall’Inter in questa finestra di calciomercato vi è certamente quello di Assane Gnoukouri, centrale classe 1996 arrivato alla corte di Pioli dalla primavera nerazzurra. Nome caldo del mercato, il profilo dell’ivoriano piace già a Crotone, Fiorentina, Udinese e Leganes, ma le ultime indiscrezioni ci riportano anche l’interessamento del Chievo di Maran per il centrale. Secondo quanto si legge sul portale dedicato al calciomercato gianlucadimarzio.com infatti la dirigenza clivense avrebbe già chiesto informazioni all’Inter su Gnoukouri: nel caso infatti che Castro (cercato dal Torino) o Radovanovic (richieste dalla Cina) escano dal Chievo in questa finestra di calciomercato invernale, Maran avrebbe un vuoto che il centrocampista dell’Inter potrebbe agevolmente occupare.

INTER CALCIOMERCATO NEWS: MIANGUE VERSO L’ADDIO SI ATTENDE L’OK DI SUNING – Altra operazione di calciomercato invernale in uscita da casa Inter porta sena dubbio il nome del terzino sinistro Senna Miangue: il belga, approdato alla maglia nerazzurra dalla primavera questa estate al momento ha messo a tabellino pochi minuti. I tifosi dell’Inter infatti hanno avuto modo di vederlo in campo in due appuntamenti di Europa League, e per appena 123 minuti in campionato (ma tutti messi a segno sotto la panchina di Frank De Boer): Pioli al momento lo ha rimandato in Primavera e appare senza dubbio difficile che il nuovo tecnico dell’Inter lo voglia privilegiare in questa seconda parte della stagione di Serie A. L’idea al momento più vociferata sul futuro di Miangue lo vede infatti al Cagliari, come affermano le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla redazione di Sky. Al momento l’ipotesi più battuta rimane quella del prestito stagionale con formula di riscatto e contro riscatto tra Inter e il club sardo, che dopo la partenza di Bittante, si sta muovendo in maniera concreta su questa pista. Per dare il via all’operazione di mercato manca solo l’ok di Suning, che non si è ancora espressa sulla possibile uscita dal vivaio nerazzurro di Miangue.

