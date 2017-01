INTER / Calciomercato news: il sogno resta Ricardo Rodriguez, Ranocchia verso la Premier

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: IL SOGNO E' SEMPRE RICARDO RODRIGUEZ (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Nuovo vertice di calciomercato in casa Inter per decidere quali saranno le prossime mosse in questo mese di gennaio. Il direttore sportivo Ausilio ha parlato di trattative chiuse con l'arrivo di Gagliardini ma secondo quanto riportato da 'Tuttosport' il sogno resta quello di arrivare a Ricardo Rodriguez del Wolfsburg. L'esterno della Nazionale svizzera piace molto al tecnico nerazzurro, Stefano Pioli, 'Inter avrebbe avuto già l'ok da parte del club tedesco per la sessione estiva del calciomercato. Rodriguez ha una clausola rescissoria di ventidue milioni di euro, il club nerazzurro con la cessione di alcuni giocatori come Ranocchia e Santon vorrebbe provare a prendere subito l'esterno del Wolfsburg senza dover attendere il mese di giugno. Ranocchia è in cima alla lista dei partenti, il club tedesco con il pagamento della clausola rescissoria non potrà opporsi alla cessione del proprio giocatore. Mancano ancora diversi giorni alla fine delle trattative di mercato, l'Inter ci proverà.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: RANOCCHIA VERSO LA PREMIER LEAGUE (OGGI 18 GENNAIO 2017) -In casa Inter si pensa a cedere i giocatori in esubero per cercare di acquistare ancora in questa sessione invernale del calciomercato. Secondo 'Tuttosport' il nome in cima alla lista dei partenti è quello di Andrea Ranocchia: il difensore con l'arretramento di Medel in difesa non rientra nei piani di Stefano Pioli quindi la sua cessione sembra ormai cosa certa. Ranocchia piace molto in Inghilterra: c'è il West Ham che viene preferito dallo stesso difensore rispetto all'Hull City che ci ha provato in queste ultime ore per il giocatore nerazzurro. Pare che anche il Tottenham si sia fatto avanti per Ranocchia, visto che il club deve tamponare l'infortunio di Vertonghen che starà fuori per due mesi. La dirigenza dell'Inter vuole cedere Ranocchia con la stessa formula di Jovetic: prestito con diritto di riscatto e ingaggio pagato per intero dal club di destinazione, come il Siviglia sta facendo per l'attaccante montenegrino.

