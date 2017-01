INTER / Calciomercato news: spunta il nome di Layun del Porto per la fascia, Manaj in prestito al Pisa

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: SPUNTA IL NOME DI LAYUN DEL PORTO PER LA FASCIA (OGGI 18 GENNAIO 2017) - L'Inter è alla costante ricerca di un esterno in questa finestra invernale del calciomercato e nelle ultime ore pare sia spuntato il nome di Miguel Layun, difensore messicano del Porto. Secondo quanto riportato da 'ESPN' per il giocatore attualmente ci sarebbero tre strade: da una parte c'è la Superlega cinese, con un club che è pronto ad offrirgli la bellezza di sei milioni di euro a stagione, le altre due squadre invece riguardano l'Italia considerando che Inter e Napoli sono fortemente interessate al suo profilo. Difficile per l'Inter arrivare al cartellino di Miguel Layun, ma la pista non è da escludere visto che il difensore vorrebbe restare a giocare in Europa e lasciar perdere le offerte provenienti dalla Cina. Il prossimo, infatti, potrebbe essere l'ultimo contratto professionistico importante della sua carriera ed il messicano ha deciso di lasciar perdere anche le offerte della Major League Soccer statunitense pur di restare a giocare in Europa.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: UFFICIALE MANAJ AL PISA (OGGI 18 GENNAIO 2017) -Rei Manaj cambia di nuovo squadra. Con un comunicato ufficiale postato sul sito nerazzurro l'Inter ha comunicato il passaggio di Manaj dal Pescara alla squadra di Gattuso, in Serie B nel Pisa. L'attaccante si trasferirà in prestito al Pisa fino a giugno 2017 con un diritto di opzione contro opzione alla società allenata da Gattuso. Il presidente del club toscano, Giuseppe Corrado, ha commentato così l'arrivo di Manaj: "L'obiettivo che avevamo era quello di inserire due punte: Manaj aveva richieste anche in serie A, ma Piero Ausilio dell'Inter ha considerato la nostra la migliore piazza per lui. Posso dire che ne arriveranno anche altri, anche perché abbiamo giocatori come Peralta e Lores che possono giocare da seconda punta. Per ora ci godiamo Manaj" conclude al margine di una conferenza stampa il numero uno del Pisa. Possibile che Manaj in vista della prossima stagioni torni a Milano, ma si tratta di un'opzione remota.

© Riproduzione Riservata.