JUVENTUS / Calciomercato News: pronta l'offerta per Kolasinac, Hernanes in stand-by

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: PRONTI 2 MILIONI DI EURO PIU' BONUS PER KOLASINAC (OGGI 18 GENNAIO 2017) - La Juventus sta continuando a pensare ad eventuali giocatori da regalare a Massimiliano Allegri in questa sessione di calciomercato ed il nome più vicino a Torino sembra essere quello di Sead Kolasinac. L'esterno dello Schalke'04 piace molto a Beppe Marotta e Fabio Paratici e potrebbe raccogliere l'eredità di Patrice Evra, visto che quest'ultimo è vicino alla cessione. La Juventus, come riportato questa mattina da 'TuttoSport' ha già presentato un'offerta pari a due milioni di euro più bonus per arrivare al cartellino di Kolasinac, una somma che potrebbe arrivare a circa cinque milioni di euro che farebbe molto comoda al club tedesco. Bisogna considerare il fatto che Kolasinac ha il contratto in scadenza ed ha fatto sapere allo Schalke'04 di non avere alcuna intenzione di rinnovarlo quindi a giugno potrebbe essere ceduto a parametro zero. Il club tedesco spera quindi di poter cedere Kolasinac in questo mese di gennaio, la Juventus resta la squadra attualmente in pole per arrivare al cartellino del ventitreenne.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: HERNANES-GENOA, TRATTATIVA COMPLICATA (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Hernanes sembrava ad un passo dalla cessione nella scorsa sessione di calciomercato, poi tutto è sfumato visto il mancato arrivo di Witsel. Il Genoa però è tornato alla carica in questo mese di gennaio e vorrebbe chiudere la trattativa in pochissimo tempo. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb.com' il club rossoblù ha chiesto la disponibilità dell'ex Inter alla Juventus, che avrebbe personalmente chiesto di essere ceduto ma il nodo è principalmente l'ingaggio. L'affare infatti potrebbe concretizzarsi qualora la Juventus deciderà di pagare metà dello stipendio di Hernanes, impossibile per il Genoa sostenere l'ingaggio del giocatore bianconero ma Beppe Marotta e Fabio Paratici non intendono cedere il giocatore e continuare a pagarlo come se fosse ancora a Torino. Molto dipenderà dagli ultimi giorni della sessione invernale del calciomercato, il Genoa dopo l'affare Rincon ha sicuramente una corsia preferenziale per Hernanes, la Juventus acconsentirà a cederlo?

