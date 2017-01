JUVENTUS / Calciomercato news: Mattiello verso la cessione, Sanchez per l'estate

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: MATTIELLO IN USCITA, PIACE A VERONA E PESCARA (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Federico Mattiello non sta certo passando un buon periodo a Torino: all'inizio di questa stagione il setto nasale rotto con la Primavera bianconera, la sua carriera è continuamente bloccata dagli infortuni. Il giocatore, come riportato da 'Goal.com' potrebbe terminare questa stagione in un club diverso dalla Juventus: ritrovare la giusta condizione atletica e fisica sarà fondamentale per il futuro, Mattiello cerca un club che possa dargli continuità. Resta molto forte il pressing del Pescara, che è alla ricerca di giocatori che arrivino in prestito per centrare l'obiettivo della salvezza. Alberto Cerri e Grigoris Kastanos sono già arrivati in Abruzzo, ora il Pescara vorrebbe un altro bianconero in rosa e tenterà il tutto per tutto con Mattiello. Da registrare però il forte interesse del Verona, che vorrebbe prendere Mattiello in rosa fino al mese di giugno ed i contatti tra il club gialloblù e quello bianconero continuano senza sosta.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: SANCHEZ PER L'ESTATE (OGGI 18 GENNAIO 2017) -Alexis Sanchez è da sempre uno degli obiettivi della Juventus in ogni calciomercato che si rispetti. Il giocatore potrebbe lasciare l'Arsenal la prossima estate e la Juventus non avrebbe problemi a farsi avanti per il giocatore ex Barcellona. Sanchez, infatti, non sembra molto propenso a voler rinnovare il contratto con il club inglese quindi inevitabilmente cominciano a trapelare indiscrezioni di mercato che lo vedono lontano dall'Arsenal. Come riportato dal 'Daily Mirror' il club bianconero continua a seguirlo con attenzione ma il Chelsea di Antonio Conte sembrerebbe in pole per arrivare al suo cartellino. Il tecnico dei Blues stima molto l'attaccante dell'Arsenal e vorrebbe portarlo a Stamford Bridge la prossima estate. Si potrebbe aprire una vera e propria asta per il giocatore dei Guinners, la Juventus con qualche cessione potrebbe offrire un'ottima cifra, poi la decisione spetterà a Sanchez.

