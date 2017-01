JUVENTUS / Calciomercato news: torna di moda il nome di Tolisso, Evra verso la Premier

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: TORNA DI MODA IL NOME DI TOLISSO (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Corentin Tolisso, centrocampista del Lione, piace da diverso tempo alla dirigenza della Juventus. I bianconeri avevano deciso di lasciar perdere la trattativa per Tolisso all'inizio di questa sessione di calciomercato rimandando ogni trattativa alla prossima estate. Secondo 'Il Corriere dello Sport' la Juventus starebbe pensando a riaprire una trattativa sottotraccia, anche se il Lione non intende cederlo ed il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai trenta milioni di euro. Questa cifra è troppo elevata per la Juventus, nel mese di gennaio la dirigenza bianconera sperava di poter spendere molto meno e lo stesso discorso vale per Steven N’Zonzi. Nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo incontro con il presidente Jean- Michel Aulas, con il rilancio bianconero. Intanto Evra dovrà decidere il suo futuro nelle prossime ore: si sta attendendo l'offerta ufficiale per l'esterno bianconero.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: IL CRYSTAL PALACE SU EVRA (OGGI 18 GENNAIO 2017) - In casa Juventus si sta pensando anche alle cessioni in questa sessione di calciomercato ed il primo nome sulla lista in uscita è quello di Patrice Evra. Secondo quanto riportato da 'La Stampa' Evra sembra essere davvero ad un passo dall'addio e pare che nelle ultime ore abbia detto di sì alla proposta del Crystal Palace. La squadra inglese ha già trovato un accordo di massima con la dirigenza della Juventus, manca soltanto l'accordo con Evra che ha un ingaggio particolarmente elevato per il Crystal Palace che spera di poter accontentare ugualmente l'esterno bianconero. Per l'ex giocatore del Manchester United è già pronto un biennale, la Juventus sta premendo sul giocatore per la cessione per poter arrivare in questo mese stesso a Kolasinac. Con i soldi di Evra la Juventus cercherà di arrivare all'esterno dello Schalke'04 che ha già prenotato per il mese di giugno ma vorrebbe portarlo a Torino già a gennaio.

© Riproduzione Riservata.