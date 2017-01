Juventus/ Calciomercato News: Orsolini, oggi la firma e domani le visite mediche (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ORSOLONI, DOMANI LE VISITE MEDICHE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - E' fatta, Riccardo Orsolini è un calciatore della Juventus. Negli ultimi giorni, come aveva confermato anche il suo procuratore Donato Di Campli, l'affare era stato definito ma oggi sono arrivate le firme. Il calciatore è stato visto al ME Hotel di Milano insieme al suo procuratore come riportato da TuttoJuve.com. Il calciatore poi domani mattina dovrebbe effettuare le visite mediche al JMedical di Torino come riporta SportItalia. Riccardo Orsolini è un esterno d'attacco classe 1997 e compirà essaattamente tra sei giorni vent'anni. E' cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli dimostrando sempre di avere grandevoglia e di essere un calciatore dotato di grandissima fantasia. Quest'anno ha compiuto un ennesimo passo in avanti, meritandosi il soprannome di Arjen Robben della Serie B. Ovviamente bisogna andare piano coi paragoni, ma di sicuro Riccardo Orsolini è un talento di grandi speranze e la Juventus così come su molti altri ha deciso di farlo suo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CEDUTO MACEK IN PRESTITO AL BARI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - La Juventus in questa sessione dicalciomercato di riparazione come al solito si è mossa molto sui giovani, pronta a farli andare a giocare per sperare poi di avere la possibilità di vederli esplodere. Tra questi c'è Roman Macek centrocampista classe 1997 che è stato girato in prestito al Bari in Serie B con diritto di riscatto a favore dei galletti e controriscatto per i bianconeri. Macek negli ultimi anni nella Primavera di Fabio Grosso ha dimostrato di avere grandissime qualità individuali e di essere un prospetto davvero molto interessante. Il centrocampista cecoslovacco può giocare sia come interno di centrocampo che come trequartista o esterno destro. A Bari troverà un allenatore molto esperto e di spessore come Stefano Colantuono che in sei mesi potrebbe dargli la possibilità di giocare con grande continuità.

© Riproduzione Riservata.