MILAN / Calciomercato news: Ely nel mirino di Pisa e Cesena, continua la trattativa per Deulofeu

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: RODRIGO ELY NEL MIRINO DI CESENA E PISA (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Il calciomercato del Milan dipenderà molto dalla cessioni in questa sessione invernale: da una parte Sosa è stato dichiarato incedibile mentre Rodrigo Ely potrebbe partire già nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il difensore nelle scorse settimane era stato accostato al Siviglia ma nelle ultime ore si è parlato anche del Crotone che ha chiesto il cartellino di Ely in prestito, un'opzione che non convince particolarmente il club rossonero. Il difensore brasiliano è così finito nel mirino del Pisa, squadra allenata da Gennaro Gattuso, e dal Cesena, per un futuro in Serie B che servirebbe per lo più a rilanciarsi. Il calciatore però ha fatto sapere al Milan di non avere alcuna intenzione di scendere di categoria, vorrebbe restare in Serie A considerando che anche il Palermo ha chiesto delle informazioni sul suo conto, e la pista Crotone sembra la più plausibile.

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: CONTINUA LA TRATTATIVA PER DEULOFEU (OGGI 18 GENNAIO 2017) -Il Milan ha intenzione di arrivare ad un accordo con l'Everton nelle prossime ore per il cartellino di Deulofeu. La società inglese come riporta Gianluca Di Marzio continua a spingere per un prestito con obbligo di riscatto ma questa opzione non va bene ai rossoneri perchè vorrebbero chiudere a zero questa sessione di mercato. La trattativa però continua e se l'Everton dovesse cambiare idea e accettare la proposta del prestito secco, allora il Milan sarebbe disposto ad accettare. Prestito con diritto di riscatto, questa la volontà del club rossonero, l'amministratore delegato Adriano Galliani è pronto per volare a Barcellona e trattare con il club blaugrana visto che detiene il il diritto di recompra su Deulofeu. Il Milan vanta ottimi rapporti con gli spagnoli, non dovrebbe essere un problema trattare con il Barcellona ma bisogna sempre convincere l'Everton per il prestito con diritto di riscatto altrimenti se ne dovrà riparlare in estate.

