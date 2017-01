MILAN / Calciomercato news: per Donnarumma c'è la fila!

MILAN CALCIOMERCATO NEWS: QUANTE SQUADRE SU DONNARUMMA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Gianluigi Donnarumma è nel mirino di tante squadre, comprensibile obiettivo di calciomercato per molte big del calcio europeo dal momento che nel Milan è diventato titolare fisso ancora minorenne. Ecco perché Donnarumma piace a tanti ed ecco perché una delle priorità del calciomercato del Milan sarà quella di blindare il proprio portiere emergente dal corteggiamento di tante rivali di prestigio, a cominciare dalla Juventus. Secondo l’edizione del quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina, tuttavia, non ci sarebbero solo i bianconeri sulle tracce di Gianluigi Donnarumma: anche Real Madrid e Manchester United, infatti, sarebbero interessati al giovane portiere rossonero. Certamente il Milan, se proprio dovesse vendere l’estremo difensore, preferirebbe farlo all’estero piuttosto che alla storica rivale, tuttavia è evidente come la priorità sia di trattenere Donnarumma, con il quale il ruolo di portiere potrebbe essere coperto per tantissimi anni in casa rossonera. In particolare, il Milan cercherà di blindare Gigio Donnarumma non appena compirà 18 anni, cioè 25 febbraio, quando cadranno i paletti imposti dalle normative internazionali sui contratti per i minorenni, che hanno paletti più rigidi rispetto a quelli dei maggiorenni.

MILAN CALCIOMERCATO NEWS: FENERBAHCE RESPINTO PER SOSA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Molte notizie sul calciomercato del Milan arrivano oggi dai quotidiani sportivi: oltre a Donnarumma, ecco che l’edizione odierna del Corriere della Sera riferisce che alcuni emissari del Fenerbahce sono stati a Casa Milan per chiedere Josè Sosa, ma il centrocampista argentino viene ritenuto incedibile da Adriano Galliani e dall’allenatore Vincenzo Montella. Ai turchi dunque interessa il centrocampista che finora ha trovato uno spazio molto limitato, frenato in particolare dall’esplosione di Manuel Locatelli, che si è imposto come titolare fisso dopo l’infortunio del capitano Riccardo Montolivo. Così Sosa, che sulla carta avrebbe dovuto esserne il primo sostituto, ha finora raccolto solamente sei presenze in campionato più una in Coppa Italia. Eppure, nonostante questi numeri di certo non esaltanti, il Milan non vorrebbe lasciar partire Sosa per non sguarnire numericamente il reparto mediano a disposizione di Montella; dunque, almeno per il momento, l’offerta da parte del Fenerbahce è stata respinta al mittente.

