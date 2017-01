NAPOLI / Calciomercato news: lontano il rinnovo di Insigne, Grassi resta a Bergamo?

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: SI ALLONTANA IL RINNOVO DI LORENZO INSIGNE (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Il rinnovo di Lorenzo Insigne slitta ancora. Secondo quanto riportato quest'oggi da 'Radio Crc' l'incontro tra il Napoli e l'agente dell'attaccante avverrà soltanto il doppio impegno contro il Real Madrid in Champions League. Il contratto dell'esterno azzurro scadrà il 30 giugno 2019 ed ha chiesto più volte al presidente De Laurentiis un prolungamento con relativo aumento dell'ingaggio. L'offerta del Napoli all'agente di Insigne è di due milioni e mezzo a stagione, le stesse cifre percepite da Dries Mertens ma Insigne chiede una cifra superiore a quattro milioni di euro, più o meno la cifra che guadagna Marek Hamsik. C'è ancora una enorme distanza tra le parti, il presidente incontrerà nuovamente l'entourage di Insigne dopo il Real Madrid per capire se è possibile arrivare ad un accordo. Intanto in questo periodo così delicato per il giocatore azzurro sta cercando di inserirsi il Milan di Vincenzo Montella: i rossoneri starebbero valutando l'acquisto di Insigne per la prossima sessione di calciomercato se non dovesse arrivare il rinnovo.

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: GRASSI POTREBBE RESTARE ALL'ATALANTA (OGGI 18 GENNAIO 2017) -Grassi potrebbe restare a Bergamo in questa sessione di calciomercato. Il giocatore, in prestito all'Atalanta dal Napoli, non sta trovando il giusto spazio in nerazzurro ma il suo agente, Mario Giuffredi, non sembra molto convinto della cessione del centrocampista all'Empoli. "Sono a Bergamo per la situazione di Grassi. In giornata sapremo come andranno le cose. L'Atalanta vorrebbe tenerlo perchè Gasperini avrebbe intenzione di puntare su di lui, ma ci sono tre giocatori per due posti quindi devo capire bene la situazione. L'Empoli intanto attende, dobbiamo capire cosa è meglio per il giocatore. Ascoltiamo anche l'Atalanta che il club che l'ha cresciuto" le parole di Giuffredi a 'Radio Crc'. L'agente segue anche Conti, difensore che piace molto al Napoli: "Non si farà nulla in questa sessione di mercato anche se piace molto a De Laurentiis. Fino a giugno sarà concentrato sull'Atalanta, poi se vogliono bloccarlo per giugno non dipende da me, ma dipenderà dalle società" conclude l'agente.

© Riproduzione Riservata.