NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: PIACE CONTI, TRATTATIVA IN CORSO CON L'ATALANTA (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Il Napoli ha bisogno di un difensore in questa sessione di calciomercato e l'idea più ovvia è quella di guardare in casa Atalanta che in questa stagione sta sfornando dei veri e propri talenti. Albiol, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Chiriches, Ghoulam, Tonelli, Strinic e Maggio sono gli attuali difensori azzurri ma hanno quasi tutti più di trent'anni quindi mister Sarri ha chiesto un giocatore giovane che possa fare la differenza. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi su Andrea Conti, difensore esterno dell'Atalanta che sta disputando un campionato eccellente con la maglia nerazzurra. Il Napoli ha già chiesto informazioni al club atalantino nei mesi scorsi, quando ancora non si parlava ufficialmente di trattative di mercato e nei prossimi giorni ci saranno altri incontri tra il presidente De Laurentiis e Percassi che hanno un ottimo rapporto. Difficile che l'Atalanta privi Gasperini di Conti a stagione in corso, forse se ne potrà riparlare in estate.

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: IL PSG PUNTA JORGINHO, AGENTE AVVISTATO A PARIGI (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Il centrocampista del Napoli Jorginho è finito nel mirino del Paris Saint-Germain in questa finestra invernale del calciomercato. Come riporta 'Tuttomercatoweb' proprio la scorsa settimana il procuratore del centrocampista ex Verona Joao Santos è stato avvistato a Parigi ed è molto probabile che ci sia stato un contatto diretto tra la società francese e l'agente di Jorginho. Il Paris Saint-Germain sta seriamente pensando al suo profilo, bisognerà capire se il Napoli vuole cedere il proprio mediano a stagione in corso che è sempre una garanzia per Maurizio Sarri. Probabile che il club francese decidi di puntare il centrocampista in vista della prossima estate quando si riapriranno le trattative per creare la squadra per il prossimo campionato. A quel punto con un'ottima offerta il Napoli si siederà al tavolo della trattativa, anche perchè ci sarebbe anche più tempo per cercare un degno sostituto di Jorginho a centrocampo.

