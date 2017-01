ROMA / Calciomercato News: Jesè ancora nel mirino, Sadiq resterà a Bologna

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: I GIALLOROSSI PUNTANO DI NUOVO SU JESE' (OGGI 18 GENNAIO 2017) - In casa Roma si riapre la pista che porta a Jesè Rodriguez, attaccante del Paris Saint-Germain che sembra in procinto di lasciare la Francia. Come riportato questa mattina da 'Il Corriere dello Sport' il presidente del club parigino cerca la giusta soluzione per la cessione dell'attaccante che sembrava ad un passo dai giallorossi all'inizio del mese di gennaio. La dirigenza vuole garantire a Luciano Spalletti un rinforzo nel reparto avanzato, lo spagnolo piace molto al tecnico giallorosso ma la Roma deve fare i conti con la forte concorrenza e soprattutto con le richieste elevate del Paris Saint-Germain che non vuole svendere il proprio giocatore chiedendo una somma elevata. Jesè non rientra nei piani del tecnico Emery, al contempo l'attaccante chiede una squadra che possa garantirgli continuità e nella Capitale italiana c'è una forte concorrenza per il reparto avanzato tra Dzeko, Perotti, El Shaarawy, Totti e tra poco tornerà dalla Coppa d'Africa anche Mohamed Salah.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: IDEA SADIQ, L'ATTACCANTE RESTERA' A BOLOGNA (OGGI 18 GENNAIO 2017) - L'idea della Roma in questa sessione di calciomercato è quella di trovare un profilo che possa arrivare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come riporta 'Il Corriere dello Sport' ieri Massara si è recato a Milano per seguire da vicino alcune trattativa prima della riunione di Lega: il direttore sportivo ha incontrato la dirigenza del Bologna parlando del possibile rientro nella Capitale di Sadiq. Il giocatore è stato ceduto al club emiliano la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni e controriscatto per la Roma fissato a sette milioni di euro. Il giovane attaccante non sta però trovando spazio nella squadra allenata da Roberto Donadoni, è out dal 6 novembre per l'infortunio alla caviglia e tornerà nel mese di febbraio in campo. La Roma aveva investito 3.5 milioni di euro per prelevare Sadiq dallo Spezia, e voleva delle garanzie per il suo utilizzo, che il Bologna ha dato nell'ultimo incontro quindi difficilmente tornerà a Roma in questa stagione.

