ROMA / Calciomercato news: Defrel blindato dal Sassuolo, Spalletti chiede un giocatore pronto

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: IL SASSUOLO BLINDA DEFREL (OGGI 18 GENNAIO 2017) - La Roma ha messo nel mirino Defrel, attaccante del Sassuolo che sta disputando un buon campionato considerando che ha dovuto prendere il posto di Berardi infortunato. L'amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha deciso di parlare a margine di un evento al Senato per bloccare le voci di calciomercato che vedono Defrel protagonista: "Non abbiamo ricevuto richieste ufficiali da parte della Roma per Defrel, comunque non abbiamo nessuna intenzione di cederlo nel mercato di gennaio. Nel mese di gennaio non abbiamo mai venduto i nostri pezzi pregiati, quello che conta è la volontà del Sassuolo" le parole di Carnevali che non pensa alla volontà di Defrel bensì a quello che vuole fare la società in merito alla cessione. Il club neroverde ha di fatto blindato Defrel, magari se ne potrà riparlare nel mese di giugno ma per ora non ci sarà nessuna trattativa per l'attaccante francese, la Roma dovrà puntare altri profili.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA SPALLETTI (OGGI 18 GENNAIO 2017) -Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Coppa italia contro la Sampdoria si presenta in conferenza stampa dove ha deciso di parlare anche di calciomercato visti i nomi che si stanno susseguendo in queste ore per il club giallorosso. "Io ritegno la rosa della Roma forte e mi va bene così, ma se va via un giocatore allora va sostituito visto che disputeremo tante partite d'ora in poi. Ci serve un giocatore già pronto, non un apprendista, che è dentro il nostro calcio e nella mentalità della squadra che deve vincere le partite. Chiedo un centrocampista offensivo, attaccante esterno" commenta Spalletti. Nessun nome in particolare per Spalletti che preferirebbe un giocatore italiano visto che rappresenterebbe un valore in più per la Roma. "Defrel? Lui è un attaccante forte, ma non sono io a dover fare i nomi, non servirebbe a nulla visto che abbiamo il direttore sportivo che si occupa di tutto quanto" conclude Spalletti.

