INTER / Calciomercato news: parla l'agente di Caceres, Miangue vicino al Cagliari

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA L'AGENTE DI CACERES (OGGI 19 GENNAIO 2017) - Martin Caceres è rimasto per sei mesi svincolato, ed ora si appresta a vivere la sua esperienza con il Trabzonspor. In questi mesi il difensore ex Juventus dopo essersi svincolato dal club bianconero sembrava ad un passo dalla firma con l'Inter ma la trattativa non si è mai concretizzata. A commentare la questione ci pensa il suo agente, Daniel Fonseca, che ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' chiude definitivamente la porta all'Inter, pronto per questa nuova esperienza con il club turco. "Caceres è andato al Trabzonspor, in Turchia. Confermo che ci sono state ottime possibilità di vederlo in Italia, all'Inter. Secondo me sarebbe stato bello, anzi perfetto vederlo con la maglia nerazzurra" le parole dell'agente del difensore ex Juve. Alla domanda del perchè la trattativa con l'Inter non si mai concretizzata, Daniel Fonseca risponde così: "E' una domanda che dovete fare ad Ausilio, di certo non a me" conclude.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: MIANGUE-CAGLIARI, CI SIAMO (OGGI 19 GENNAIO 2017) -Senna Miangue dovrebbe approdare al Cagliari nelle prossime ore. Come riportato da 'Tuttomercatoweb' la dirigenza dell'Inter e quella del Cagliari si sono date appuntamento nelle prossime ore per aggiornarsi sulla situazione del giocatore. Miangue dovrebbe trasferirsi in rossoblù con la formula del diritto di riscatto e controriscatto in favore del club allenato da Stefano Pioli ma l'accordo manca soprattutto per questo ultimo punto. C'è una netta differenza tra la cifra che vuole il Cagliari e quella offerta dai nerazzurri ma le prossime ore saranno decisive per la buona riuscita dell'affare. Il Cagliari è ottimista, con l'incontro programmato insieme alla dirigenza dell'Inter si troverà sicuramente l'accordo sulle cifre del controriscatto, visto che l'Inter ha seriamente bisogno di cedere qualche giocatore in esubero in questa sessione di calciomercato e Miangue spinge per trasferirsi al Cagliari.

