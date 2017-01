Inter/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 19 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LINDELOF E ACERBI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Apparentemente, il calciomercato invernale dell’Inter sembra chiuso dall’acquisto di Gagliardini e dalle uscite di Felipe Melo e Jovetic. Eppure proseguono le news sul conto dei nerazzurri, anche e soprattutto in previsione della prossima estate in cui la dirigenza Suning vorrà farsi valere. Secondo quanto ha riferito Rai Sport, l’Inter sta continuando a seguire lo svedese Victor Lindelof: il ventiduenne del Benfica è stato avvicinato ai nerazzurri anche nell’ultimo calciomercato estivo, ma l’elevato prezzo del suo cartellino aveva annacquato ogni tipo di discorso. Se non altro nessun altra squadra è riuscita a strappare Lindelof al Benfica, che probabilmente da giugno chiederà ancora di più (30 milioni?) per il suo giovane (ma già titolare) difensore centrale. Considerando anche l’agguerrita concorrenza del Manchester United, l’Inter potrebbe rivolgersi al calciomercato italiano e in particolare al Sassuolo, squadra di Francesco Acerbi. Rispetto al collega svedese, il centrale neroverde ha sei anni in più ma anche un rodaggio inevitabilmente maggiore in Serie A. Inoltre il suo valore di calciomercato appare più stabile, tra i 10 e 15 milioni considerando anche l’età (28). Dopo la controversa esperienza sull’altra sponda del Naviglio (stagione 2012-2013), Acerbi sembra pronto per riprovare il salto in una squadre dalle ambizioni più alte: la concorrenza non mancherà nemmeno per lui, ma in estate l’Inter valuterà anche questa ipotesi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: RANOCCHIA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Anche perché la difesa dell’Inter potrebbe perdere un tassello, forse già in questo calciomercato di gennaio. Si tratta dell’ex capitano Andrea Ranocchia: secondo Sportitalia il West Ham potrebbe accelerare con decisione per il centrale umbro, di modo da portarlo in Premier League già entro la fine di questa settimana. In settimana, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha dichiarato che la cessione di Ranocchia sarà considerata in base alla volontà del giocatore: se il difensore dovesse accettare il trasferimento in Inghilterra l’affare potrebbe davvero andare in porto, anche se nel caso i nerazzurri si ritroverebbero con solo due giocatori di ruolo (Miranda e Murillo, oltre a Medel che Pioli potrà spostare in pianta stabile dietro). Attenzione però perché a Ranocchia sembra interessato anche il Sassuolo: possibile un’operazione combinata con Acerbi, ma il West Ham potrebbe far saltare il banco.

