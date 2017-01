JUVENTUS / Calciomercato news: Milinkovic-Savic nel mirino, visite mediche e firma per Orsolini

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: NEL MIRINO MILINKOVIC-SAVIC (OGGI 19 GENNAIO 2017) - La Juventus sta continuando a cercare un centrocampista in questa sessione invernale del calciomercato e si da battaglia con l'Inter sia per quanto riguarda Marco Verratti del Paris Saint-Germain ed ora Milinkovic-Savic della Lazio. Come riportato da 'Calciomercato.com' Sergej Milinkovic-Savic sta disputando un campionato eccellente con la Lazio ed inevitabilmente i top club italiani e non hanno messo gli occhi su di lui. Claudio Lotito ha portato il giocatore nella Capitale soltanto lo scorso anno per nove milioni di euro, ed ha un contratto con il club biancoceleste fino al 2020 con il costo del suo cartellino che si aggira intorno ai venticinque milioni di euro. Una cifra nettamente inferiore a quella di Marco Verratti che per l'estate potrebbe essere conteso proprio da Juventus ed Inter. I nerazzurri non punteranno un centrocampista a gennaio, visto che è già arrivato Gagliardini, diversa invece la situazione della Juventus.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: VISITE MEDICHE PER ORSOLINI (OGGI 19 GENNAIO 2017) -E' il grande giorno di Orsolini alla Juventus. L'attaccante dell'Ascoli è arrivato a Torino questa mattina in anticipo per sostenere le visite mediche di rito con il club bianconero prima di firmare il contratto quinquennale con la Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso di far restare il giocatore in Serie B almeno fino al prossimo giugno, poi Orsolini approderà a Torino in estate e cercherà di conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri. Le cifre dell'operazione parlano di circa 6,5 milioni nelle casse dell'Ascoli a cui verranno aggiunti almeno altri cinque milioni di euro riferiti ai bonus. Dopo le visite mediche Orsolini si dirigerà nella sede bianconera per firmare il contratto che avrà validità fino al prossimo 2022. Grande emozione traspariva sul volto del giovane questa mattina appena arrivato allo J Medical, accolto dallo staff bianconero per cominciare le visite mediche di routine.

© Riproduzione Riservata.