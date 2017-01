JUVENTUS / Calciomercato news: oggi le visite mediche di Orsolini, servono 40 milioni per Tolisso

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: OGGI LE VISITE MEDICHE E LA FIRMA DI ORSOLINI (OGGI 19 GENNAIO 2017) - Tutto fatto per Riccardo Orsolini alla Juventus. L'attaccante dell'Ascoli svolgerà oggi le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con il club bianconero, un'emozione grandissima per un ragazzo come lui. "Voglio giocarmi le mie carte alla Juve, già da luglio prossimo" le prime parole del giocatore, in attesa di postare nelle foto con la nuova maglia bianconera. Confermata la scelta di far terminare ad Orsolini la stagione in Serie B con l'Ascoli, poi a giugno approderà a Torino e si giocherà il posto insieme ai suoi nuovi compagni. La base fissa dell'operazione è di 6.5 milioni di euro che verranno pagate in più rate, in più l'Ascoli avrà un bonus di 5.5 milioni di euro legati alle presenze di Riccardo con la Juventus e alle future presenze in Nazionale, per un totale non indifferente che include anche altri giocatori come Tamba e Slivka che passeranno all'Ascoli e Beltrame, Garcia Tena, Vitale e Favilli costantemente monitorati dalla dirigenza bianconera.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: TOLISSO COSTA 40 MILIONI (OGGI 19 GENNAIO 2017) - La Juventus ha intenzione di chiudere una trattativa per un altro centrocampista dopo l'arrivo di Thomas Rincon dal Genoa. Il nuovo infortunio di Mario Lemina in Coppa d'Africa costringe Beppe Marotta e Fabio Paratici ad assicurare un nuovo mediano a Massimiliano Allegri: come riportato da 'TuttoSport' il nome preferito resta sempre quello di Corentin Tolisso del Lione. Il presidente del club francese Aulas ha fissato il prezzo del centrocampista: quaranta milioni di euro, prendere o lasciare, visto che non vuole cedere il proprio gioiellino prima della sessione estiva del calciomercato. Sul giocatore francese nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Marsiglia ma i bianconeri restano in pole per il suo cartellino. "La Juventus è tornata alla carica, ma ora non vogliamo cederlo" le parole del presidente del Lione qualche giorno fa, sintomo che sarà alquanto difficile per la Juventus sbloccare la trattativa in così poco tempo.

