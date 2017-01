Juventus/ Calciomercato News, Cardona: ribaltone in società, Agnelli lascia e Allegri se ne va con lui (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PARERE DI DOMENICO CARDONA (ESCLUSIVA) - Juventus in fase di cambiamento: le voci di calciomercato danno partente Massimiliano Allegri alla fine della stagione, altre sostengono che Andrea Agnelli sia pronto in futuro a lasciare la presidenza della società. E gli acquisti? Si parla di Corentin Tolisso dal Lione, si è aperta la pista che porta a Federico Chiesa dalla Fiorentina. E Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco di origini siriane, del Borussia Monchengladbach. Per le cessioni quelle di alcuni giovani come Mandragora, Grigoris Kastanos, magari Federico Mattiello al Pescara. Cosa farà poi Pjanic a fine stagione, potrebbe anche essere ceduto... Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Domenico Cardona. Eccolo in questa intervista esclusiva a IlSussidiario.net.

Cosa sta succedendo alla Juventus? Si parla di un addio di Allegri a fine stagione... Sì è così, Allegri se ne andrà. Non si è trovato d'accordo con Marotta sulle strategie di calciomercato e naturalmente anche con Paratici. Voleva già Witsel quando era possibile acquistarlo ad esempio...

E in società potrebbe lasciare la presidenza Andrea Agnelli? Anche questo è vero, Andrea Agnelli ormai non va più d'accordo con John Elkann. E' molto probabile che lasci la presidenza della Juventus ma non sarà Pavel Nevdev a prenderla: il dirigente ceco è in piena sintonia con Andrea Agnelli, non potrebbe. Ai vertici della Juventus stanno cambiando tante cose e quindi anche molte ai vertici della dirigenza bianconera. Vedremo chi sarà il prossimo presidente della Juventus, aspettiamo i prossimi sviluppi...

Intanto si parla di calciomercato: Tolisso arriverà dal Lione? Potrebbe essere, vedremo poi cosa succederà veramente, certamente non è una prima scelta per la squadra bianconera. Uno di quei giocatori così importanti da comprare.

Federico Chiesa potrebbe essere acquistato dalla Fiorentina? Direi di no, perchè la Fiorentina l'ha blindato, non vuole vendere Chiesa. Preferisce tenerselo e costruire il futuro anche con lui.

Un acquisto possibile potrebbe essere quello di Dahoud dal Borussia Monchengladbach? Non sarebbe male comprare un giovane così promettente, questo giocatore della Bundesliga molto interessante. Vedremo cosa succederà.

Kastanos va a Pescara: squadra ideale per il giovane cipriota? Può essere la destinazione giusta per lui, ma il Pescara - che prenderà anche Mandragora - potrebbe non aver finito con la Juventus: il presidente Sebastiani infatti vuole anche Mattiello.

E se partisse Pjanic a fine stagione... Non mi stupirei perchè in effetti Pjanic ha ancora un grande calciomercato nonostante una stagione non all'altezza. Potrebbe essere utile nell'inserimento di qualche acquisto per la Juventus!

( Franco Vittadini )

