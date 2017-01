Juventus/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 19 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOLASINAC. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Sead Kolasinac, sì o no? Uno dei maggiori interrogativi nel calciomercato della Juventus riguarda il terzino bosniaco, da settimane nel mirino della dirigenza bianconera. Finora però non c’è stato verso di trattare con lo Schalke 04, anche se come si è ripetuto più volte il contratto di Kolasinac scadrà il prossimo giugno e la Juventus ha già sondato positivamente la volontà del giocatore. Attenzione però perché la situazione di stallo, legata anche al futuro di Patrice Evra, potrebbe consentire ad altre squadre di inserirsi nel discorso per Kolasinac. SportMediaset ad esempio ha riportato che il ventitreenne bosniaco interessa anche al Liverpool, che da tempo sta cercando un terzino sinistro di ruolo: lo spagnolo Alberto Moreno è stato bocciato da Jurgen Klopp, mentre il tuttofare James Milner si sta riciclando con buoni risultati ma rimane una ‘toppa’ in quella posizione. Il fascino della Premier League, e di una squadra spumeggiante come il Liverpool, potrebbe sedurre Kolasinac e superare l’offerta della Juventus. Che al momento rimane comunque in vantaggio per l’ingaggio del terzino a parametro zero: anzi, La Stampa ha riferito che se Evra dovesse optare per la partenza da Vinovo (il Crystal Palace rimane in pole), Beppe Marotta farà un altro tentativo per portare Kolasinac subito a Torino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: N’ZONZI E RAKITIC. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Altre notizie di calciomercato che interessano la Juventus sono quelle in arrivo dalla Spagna, riportare in particolare dal quotidiano sportivo El Mundo Deportivo. Il giornale catalano ha parlato di Steven N’Zonzi, centrocampista francese sotto contratto con il Siviglia fino al 2019; il ventottenne transalpino interessa molto alla Juventus ed è stato seguito anche dal Barcellona. Che però -questo è quanto aggiunge El Mundo Deportivo- avrebbe deciso di escludere N’Zonzi dalla lista degli obiettivi per il prossimo calciomercato, a causa della sua età (28 anni) che non permette di ragionare in termini particolarmente prospettici. In caso di trasferimento infatti, il francese chiederebbe un contratto di cinque anni alla sua nuova squadra, ma il Barça non vorrebbe arrivare a tanto per un giocatore vicino ai 30 anni. Una concorrente in meno per la Juventus che invece valuterà fino in fondo se tentare l’assalto a N’Zonzi. In alternativa i bianconeri potrebbero rivolgersi proprio al Barcellona per Ivan Rakitic, che sabato scorso è tornato in campo dopo 3 panchine consecutive: per lui 28 minuti nel secondo tempo del match contro il Las Palmas, che i catalani hanno stravinto per 5-0. Rimane l’impressione che Luis Enrique privilegi altri giocatori rispetti a Rakitic, finito ai margini dell’undici titolare a partire da dicembre. Quanto agli eventuali contorni economici di una sua cessione, si può ipotizzare una valutazione di 30 milioni da parte del Barcellona. La stessa che il Siviglia attribuisce al cartellino di N’Zonzi.

