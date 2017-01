MILAN / Calciomercato news: l'Everton non molla Deulofeu, nuovo no per Sosa al Fenerbahce

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: L'EVERTON NON MOLLA DEULOFEU (OGGI 19 GENNAIO 2017) - Il Milan e l'Everton continuano a trattare per Gerard Deulofeu. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, il club che detiene il cartellino del giocatore non vuole lasciar partite Deulofeu con la formula del prestito secco ma vuole cederlo subito a titolo definitivo o al massimo con obbligo di riscatto. Il Milan non può assolutamente acconsentire a questa operazione con la formula chiesta dall'Everton visto che l'intesa tra Fininvest e la cordata cinese era quella di chiudere questa sessione invernale del calciomercato a zero. Senza cessioni l'amministratore delegato rossonero non può spendere, Galliani spera di poter cedere Ely al Crotone ma non arriverebbe lo stesso alla somma chiesta dal club inglese. Adriano Galliani sta continuando a trattare con l'Everton spingendo per la formula del prestito secco o al massimo con un diritto di riscatto, ed è pronto a tutto pur di regalare almeno un giocatore a Montella a gennaio.

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: NUOVO NO PER SOSA AL FENERBAHCE (OGGI 19 GENNAIO 2017) - Vincenzo Montella ha deciso di bloccare Sosa a Milano in questa sessione di calciomercato. Il giocatore era fortemente richiesto dal Fenerbahce che ha inviato una delegazione a Milano per poter trattare con i vertici rossoneri. Il giocatore inizialmente ha rifiutato la proposta del club turco che gli aveva offerto due milioni e mezzo d'ingaggio fino al 30 giugno, cinque milioni per la prossima stagione, mentre il club rossonero ha deciso di rifiutare l'offerta in prestito con diritto di riscatto presentata nella mattinata di ieri. Due risposte negative in meno di ventiquattr'ore, questa mattina la delegazione del Fenerbahce ha già lasciato Milano per ripartire alla volta della Turchia ma non è detto che nelle prossime ore non possa esserci un rilancio per il cartellino di Josè Sosa. Il giocatore ha fatto sapere al Milan di voler restare in rossonero e conquistare la fiducia di Montella.

© Riproduzione Riservata.