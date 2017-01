MILAN / Calciomercato news: nuovi contatti per Deulofeu, debole tentativo per Gomez

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: NUOVI CONTATTI CON L'EVERTON PER DEULOFEU (OGGI 19 GENNAIO 2017) - Potrebbe essere una giornata decisiva per il calciomercato del Milan, visto che Adriano Galliani vuole regalare a Vincenzo Montella Gerard Deulofeu. Ieri la frenata nella trattativa, l'affare però nelle ultime ore sembra si sia sbloccato a favore dei rossoneri. Come riportato dal canale tematico rossonero, 'Milan TV' ci sono stati nella giornata di oggi nuovi contatti tra l'Everton e la dirigenza del Milan, ed anche se non ci sono state evoluzioni i rossoneri sono ottimisti per la buona riuscita della trattativa. Pare che l'Everton abbia dato l'ok al prestito con diritto di riscatto, la formula tanto cercata dal club rossonero nelle ultime ore dopo che il club inglese aveva proposto l'obbligo del riscatto o addirittura la cessione a titolo definitivo che il Milan non poteva permettersi. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti importanti, addirittura entro stasera potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: PICCOLO TENTATIVO PER GOMEZ (OGGI 19 GENNAIO 2017) - Non solo Deulofeu per il calciomercato del Milan visto che nelle ultime ore Adriano Galliani ha fatto un tentativo anche per il Papu Gomez. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' l'amministratore delegato ha incontrato Giuseppe Riso, il nuovo agente dell'attaccante dell'Atalanta, formulando una proposta per l'argentino in vista della sessione estiva del calciomercato. La trattativa pare sia stata bloccata da Mirabelli e Fassone visto che saranno loro ad occuparsi del mercato estivo, quando subentrerà la nuova dirigenza. Secondo no nel giro di pochissimi giorni per il Papu Gomez, l'Atalanta chiede almeno venti milioni di euro per il proprio attaccante, una cifra ritenuta troppo elevata dalla società rossonera. Vincenzo Montella chiede rinforzi, se non dovesse arrivare Deulofeu allora il Milan dovrà puntare su un altro profilo ma mancano pochi giorni alla chiusura del mercato di gennaio, non sarà facile.

