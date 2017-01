Milan/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 19 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DEULOFEU. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Continua la trattativa di calciomercato tra Milan ed Everton per Gerard Deulofeu. L’esterno spagnolo è il primo -e forse unico- obiettivo del Milan per questo mercato di gennaio, al momento però i rossoneri non hanno ancora convinto il club inglese. La giornata di ieri non ha segnato la svolta sperata nell’affare, che si protrae ormai dai primi giorni del 2017, ma questo non significa che il Milan abbia perso le speranze. Anzi: come ha riferito SkySport24, Adriano Galliani rimane fiducioso sul buon esito dell’operazione, forte anche dell’assenso di Deulofeu che ha già manifestato il suo gradimento verso il trasferimento al Milan. Dove lo spagnolo troverebbe il connazionale Suso, suo compagno nell’Under 21 delle Furie Rosse, ed un sistema di gioco in grado di valorizzarne le caratteristiche. C’è anche un però: secondo le notizie di calciomercato riportate dal The Guardian, un’altra squadra si sta interessando a Deulofeu ed è l’Ajax, che sempre in questa finestra di mercato potrebbe cedere Anwar El Ghazi (vicino ai francesi del Lilla).

Per rimpiazzarlo i Lancieri olandesi avrebbero pensato proprio all’esterno dell’Everton, e rispetto al Milan potrebbero probabilmente permettersi un esborso economico immediato. Il che andrebbe incontro alle preferenze dell’Everton, che può cedere Deulofeu solo in prestito secco oppure a titolo definitivo, a causa della clausola di ricompera già concordata con il Barcellona nell’estate 2015. Un potenziale ostacolo in più per il Milan, che al momento rimane comunque in pole position.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DONNARUMMA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Milan che intanto deve pensare anche a pianificare il futuro: in tal senso uno dei passi più importanti sarà trattenere le colonne del presente. Specialmente il guardiano della porta ovvero il baby prodigio Gianluigi Donnarumma, reduce da un altro rigore parato al Torino dopo quello già neutralizzato nel girone d’andata. Secondo le notizie di calciomercato riportate da Premium Sport, nella giornata di ieri il Milan ha incontrato Mino Raiola per parlare anzitutto di Giacomo Bonaventura, cui presto verrà riconosciuto un aumento di stipendio. Raiola è però anche l’agente di Donnarumma, che il 25 febbraio prossimo compirà 18 anni e si avvicinerà quindi al suo primo contratto da maggiorenne. Riguardo al suo rinnovo (l’accordo attuale scade nel 2018), si attenderà prima il definitivo closing della trattativa con i nuovi proprietari cinesi, di modo da poterne valutare concretamente le ambizioni e i progetti. Discorso quindi rinviato a primavera, sempre che la chiusura con gli investitori orientali non slitti ulteriormente. Intanto, come sappiamo, alcuni top club hanno appuntato il nome di Donnarumma sui rispettivi taccuino: Premium Sport ha ricordato Real Madrid e Manchester United, ma non bisogna dimenticare la ‘solita’ Juventus che con Raiola ha già avuto a che fare…

