NAPOLI / Calciomercato news: continuano i contatti per Conti, Jorginho blindato a gennaio

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: CONTINUANO I CONTATTI PER CONTI (OGGI 19 GENNAIO 2017) - Il Napoli ha messo nel mirino Andrea Conti in questa sessione di calciomercato. Il difensore dell'Atalanta piace molto al tecnico Maurizio Sarri e secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' continuano i contatti tra il Napoli, l'Atalanta e l'entourage di Conti. Il club azzurro è rimasto impressionato dalle giocate del difensore in questa prima parte di stagione e lo definisce 'il Cafu italiano'. L'agente, Mario Giuffredi, ha confermato in questi giorni di sentire continuamente la dirigenza del Napoli, anche perchè è anche l'agente di Hysaj, difensore azzurro, ma l'Atalanta pare intenzionata a non cedere il proprio gioiellino almeno fino a giugno. La valutazione del cartellino di Conti si aggira intorno ai dodici-quindici milioni di euro, ma fino alla sessione estiva del calciomercato questa potrebbe aumentare a dismisura considerando che c'è già una forte concorrenza sul difensore. La Juventus infatti ha messo gli occhi su Conti, dopo aver preso Caldara dall'Atalanta.

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: JORGINHO RESTA IN AZZURRO (OGGI 19 GENNAIO 2017) -Il calciomercato non si ferma mai e nelle ultime ore era trapelata l'indiscrezione di un incontro tra l'agente di Jorginho, centrocampista del Napoli, ed il Paris Saint-Germain. Si pensava ad una cessione in vista del mese di giugno per l'ex Verona, ma proprio l'agente Joao Santos, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttomercatoweb' per allontanare le voci di mercato: "Jorginho è cresciuto tanto, il Napoli può pensare in grande su di lui. Oggi sta trovando continuità, quest'anno sarà migliore dello scorso perché ora ha più esperienza e cattiveria agonistica" le parole dell'agente del mediano azzurro che glissa in qualche modo le voci che lo vedevano a Parigi la scorsa settimana. "Sono andato in Francia per vedere la Torre Eiffeil, a gennaio non vogliamo pensare al calciomercato, a giugno poi si vedrà" conclude Joao Santos che non smentisce le voci di un suo incontro con la dirigenza del Paris Saint-Germain per Jorginho.

