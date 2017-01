NAPOLI / Calciomercato news: spunta il Milan per Gabbiadini, Empoli su El Kaddouri

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: SPUNTA IL MILAN SU GABBIADINI (OGGI 19 GENNAIO 2017) - Il Milan ha messo ufficialmente nel mirino Manolo Gabbiadini. Il club rossonero, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' ha avviato i sondaggi per l'attaccante del Napoli, in uscita in questa sessione invernale del calciomercato. Vincenzo Montella lo utilizzerebbe come alternativa a Suso o come attaccante centrale, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il proprio attaccante in Italia, ad un diretta concorrente per il posto in Champions League. Il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole svendere Gabbiadini e chiede almeno ventidue milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che potrebbe essere raggiunta soltanto dal Southampton, club inglese che è disposto a prendere Gabbiadini a titolo definitivo, poi ci sarebbe il Watford che dovrebbe prima cedere Ighalo e poi puntare Gabbiadini entro la fine di gennaio. L'attaccante vuole più spazio quindi vorrebbe essere ceduto in Inghilterra, il Milan resta alla finestra.

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: EMPOLI SU EL KADDOURI (OGGI 19 GENNAIO 2017) -Il Napoli vorrebbe cedere Omar El Kaddouri in questa finestra invernale del calciomercato visto che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno ed attualmente è fuori impegnato in Coppa d'Africa. Come riportato da 'TuttoSport' pare che l'Empoli nelle ultime ore abbia presentato un'offerta ufficiale al Napoli per acquistare El Kaddouri a titolo definitivo. I toscani hanno offerto 'soltanto' seicentocinquanta mila euro al club azzurro, un'offerta respinta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis visto che la ritiene troppo bassa. Il numero uno partenopeo preferirebbe infatti perdere il giocatore a parametro zero piuttosto che regalarlo in questo modo. L'Empoli potrebbe rilanciare l'offerta nelle prossime ore, magari arrivare una cifra più elevata oppure attendere la prossima estate per arrivare al cartellino di El Kaddouri a parametro zero, magari prenotandolo a partire dal mese di febbraio.

