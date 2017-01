Napoli/ Calciomercato News, La Porta: Conti-Politano, nuova linfa verde. Caso Insigne, Gabbiadini dipende da Kalinic (esclusiva)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL PARERE DI MASSIMO LA PORTA (ESCLUSIVA) - Operazioni di calciomercato del Napoli proiettate al futuro con l'interessamento per Andrea Conti, fluidificante dell'Atalanta e Matteo Politano del Sassuolo. Sono due dei giovani più interessanti del campionato che potrebbero fare comodo ai partenopei. Faouzi Ghoulam intanto dovrebbe partire, magari già in questo calciomercato di gennaio. E Manolo Gabbiadini potrebbe finire alla Fiorentina; in partenza probabile anche Omar El Kaddouri. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Massimo La Porta. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a IlSussidiario.net.

Andrea Conti potrebbe essere acquistato dall'Atalanta? Penso proprio di sì, è un difensore molto promettente: potrebbe arrivare a fine campionato. E' giovane e ha tante qualità tecniche, tra l'altro il reparto arretrato del Napoli ha bisogno di essere ringiovanito!

Politano a fine stagione al Napoli? Anche lui è uno tra i giovani più promettenti del campionato, potrebbe essere un sostituto molto valido di Mertens o Insigne. A proposito: Insigne chiede cinque milioni di ingaggio, non vale questa cifra; Politano potrebbe anche essere una sorta di sostituzione...



Basterà per la difesa del Napoli? No, perchè servono anche giocatori di esperienza per affrontare soprattutto le grandi competizioni internazionali come la Champions. Tra l'altro ci potrebbero essere partenze importanti come quella di Ghoulam...

Quindi Ghoulam non resterà? Ha rifiutato il rinnovo del contratto e potrebbe andare al Real Madrid.

Gabbiadini potrebbe finire alla Fiorentina? E' una cosa che potrebbe accadere, specialmente se sarà conclusa la cessione di Kalinic in tempi brevi.

El Kaddouri al Bologna? E' destinato a partire, il Bologna potrebbe essere una squadra dove El Kaddouri potrebbe andare a giocare per rilanciarsi.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.