Napoli/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 19 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GABBIADINI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Si torna a parlare di Manolo Gabbiadini, uno dei giocatori più chiacchierati in questa finestra di calciomercato. Il Napoli potrebbe infatti ricevere a breve un’offerta all’altezza, ma non dall’estero. A sbloccare la situazione può essere la Fiorentina: intercettato dai giornalisti a Milano, il dirigente viola Pantaleo Corvino ha negato di aver ricevuto offerte ufficiali per Nikola Kalinic, ma si sa da giorni che il Tianjin Quanjian è molto interessato all’attaccante croato. Le recenti notizie di calciomercato hanno riferito di una maxi offerta in arrivo dal club cinese: 38 milioni di euro per convincere la Fiorentina, ‘solo’ 12 in meno rispetto alla cifra fissata dalla clausola rescissoria nel contratto di Kalinic, pari al 50 milioni. Nella giornata di oggi, l’agente del croato dovrebbe raggiungere l’Italia per fare il punto della situazione con tutte le parti interessate: se la maxi operazione di calciomercato dovesse andare in porto, la Fiorentina si ritroverebbe con un bel gruzzolo da reinvestire per un attaccante. E in quel caso, Manolo Gabbiadini sarebbe probabilmente una delle prime scelte della società viola, per quanto la punta del Napoli differisca per caratteristiche da Kalinic. Uno snodo cruciale sarà capire la volontà del croato: se dovesse decidere di accettare l’offerta cinese, la Fiorentina si ritroverebbe con le mani legate o quasi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: EL KADDOURI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Un altro giocatore in procinto da giorni di lasciare il Napoli è Omar El Kaddouri. Il centrocampista marocchino, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale, ha il contratto in scadenza a giugno ma i partenopei preferirebbero cederlo in questa finestra di calciomercato, per poter incassare qualcosa. Settimana scorsa sembrava che l’Empoli avesse piazzato l’accelerata decisiva per assicurarsi El Kaddouri in prestito, ora però questa ipotesi si è raffreddata anche se non è del tutto tramontana. I toscani rimangono in lizza per il destino di El Kaddouri, ma secondo Sky Sport anche il Bologna si è fatto sotto nelle ultime ore. Rimane il fatto che le porte del Napoli sembrino oramai chiuse per il ventiseienne ex Torino, che quest’anno ha disputato solo 5 spezzoni di partita in Serie A per un totale di 40 minuti in campo. Un giocatore quindi chiaramente in esubero per i partenopei, ma che può fare molto comodo a squadre come Empoli e Bologna. L’agente di El Kaddouri, Mino Rasola, è al lavoro per trovare una soluzione in tempi brevi.

