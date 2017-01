ROMA / Calciomercato news: Defrel bloccato per giugno, sondaggi per Quaison del Palermo

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: DEFREL DEL SASSUOLO BLOCCATO PER GIUGNO (OGGI 19 GENNAIO 2017) - La Roma continua la ricerca dell'attaccante in questa sessione invernale del calciomercato e gli occhi sono puntati su Gregoire Defrel, centravanti del Sassuolo. Come riporta 'Il Corriere dello Sport' la dirigenza giallorossa ha già raggiunto un'intesa di massima con i neroverdi in vista della sessione estiva del mercato, a giugno, ma ieri il giocatore ha chiesto alla propria società di essere lasciato libero per trasferirsi nella Capitale dove potrebbe essere tesserato come giocatore italiano grazie agli anni a Parma. Difficile però che Roma e Sassuolo trovino l'accordo in così poco tempo, visto che i giallorosso vorrebbero l'attaccante con la formula del prestito con obbligo di riscatto da pagare nel 2018, il Sassuolo chiede invece una cessione definitiva ma il presidente Squinzi ha deciso di blindare Defrel almeno fino a giugno. I giallorossi continueranno a trattare nei prossimi giorni ma per Defrel bisognerà aspettare con ogni probabilità il mese di giugno.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: SONDAGGI PER QUAISON DEL PALERMO (OGGI 19 GENNAIO 2017) -Luciano Spalletti ha chiesto ieri in conferenza stampa di poter avere un giocatore pronto in questa sessione invernale del calciomercato, che conosca bene il calcio italiano. Come riportato questa mattina da 'Il Tempo' pare che il direttore sportivo giallorosso Massara abbia messo gli occhi su Quaison, centrocampista offensivo del Palermo che è in scadenza di contratto con il club rosanero. Seguendo le linee guida del proprio allenatore il dirigente ha puntato un giocatore polivalente che conosce molto bene la Serie A, ora bisognerà soltanto capire se il Palermo è intenzionato a cedere Quaison a stagione in corso, oppure perderlo a parametro zero il prossimo giugno. Il giocatore non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Palermo, chiede di iniziare una nuova avventura altrove e la Capitale potrebbe essere il giusto posto dove rilanciarsi. I sondaggi continueranno nelle prossime ore.

