ROMA / Calciomercato news: piace Laxalt del Genoa, nuovo incontro con l'agente di Defrel

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: LAXALT DEL GENOA NEL MIRINO (OGGI 19 GENNAIO 2017) - Tanti i nomi in questa sessione di calciomercato accostati alla Roma di Luciano Spalletti che ha chiesto un giocatore pronto entro la fine di gennaio. Torna di moda il nome di Georges-Kevin N’Koudou del Tottenham ma sarà difficile portare il giocatore a Trigoria in questa sessione di mercato invernale, più compatibili invece altri profili come quello di Laxalt del Genoa, esterno che farebbe comodo al tecnico giallorosso visto che Mohamed Salah è impegnato in Coppa d'Africa in questo mese, anche se a febbraio rientrerà nella Capitale. Il giocatore non potrà fare però il vice di Dzeko visto che non agisce solitamente da prima punta, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Quaison del Palermo che è in scadenza di contratto. Difficile la pista che porterebbe invece ad Eder, anche se con Stefano Pioli sta trovando poco spazio a Milano in questa prima parte di stagione. Il direttore sportivo Massara continuerà a cercare il giusto profilo per l'attacco.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: NUOVI CONTATTI CON DEFREL (OGGI 19 GENNAIO 2017) -La Roma non ha alcuna intenzione di mollare Defrel per questa sessione invernale del calciomercato. L'attaccante del Sassuolo pare abbia già detto di sì alla destinazione Roma, e secondo quanto riportato da 'Premium Sport' nelle prossime ore è in programma un nuovo incontro tra l'agente dell'attaccante francese ed il Sassuolo per decidere il da farsi. Nonostante le smentite delle ultime ore la Roma starebbe cercando la giusta formula per portare il giocatore a Trigoria prima del mese di giugno, vorrebbe convincere il Sassuolo facendo leva sulla volontà di Defrel che vorrebbe lasciare i neroverdi per trasferirsi a Roma. Il Sassuolo non molla la presa ed ha intenzione di blindare l'attaccante almeno fino alla prossima sessione di calciomercato ma la Roma ha necessità di arrivare ad un nuovo profilo in attacco in tempi brevi ed il nome di Defrel sembra quello in pole per arrivare a Roma prima della fine del mese di gennaio.

