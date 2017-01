Roma/ Calciomercato News, Bizzarri: Manolas cessione obbligata. Muriel e Jesé? Meglio Defrel, ma ora è tardi... (esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL PARERE DI MARIANO BIZZARRI (ESCLUSIVA) - La Roma continua le sue operazioni di calciomercato nel tentativo di potenziare la sua rosa per la lotta per lo scudetto. Si cerca un esterno, un attaccante e i nomi di queste ultime ore sono quelli di Jesè Rodriguez del Paris Saint Germain e Grégoire Defrel del Sassuolo. Soprattutto Defrel ma Squinzi, presidente della società emiliana, non vuole cedere il suo gioiello. Piace anche Luis Muriel della Sampdoria, un obiettivo più facile da raggiungere. Continua intanto la telenovela legata alla presunta partenza di Kostas Manolas al termine di questo campionato... Mentre Gerson poco utilizzato potrebbe essere dato in prestito a qualche squadra. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Mariano Bizzarri. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a IlSussidiario.net.

La Roma potrebbe comprare Jesè? Credo che comprare un giocatore che non è fondamentale nel Paris Saint Germain non sia una grande cosa. La Roma deve prendere giocatori che siano molto forti, per esempio Falcao del Monaco tornato a grandi livelli poteva essere una scelta importante. O qualche attaccante italiano...

Per esempio? Mi chiedo perchè non sia stato acquistato Pavoletti quando si poteva. Puntare su un attaccante italiano di valore risolveva tante cose nel reparto offensivo giallorosso. Alla Roma serve proprio un attaccante. Dzeko sente molto la pressione, è una grandissima punta ma spesso non segna, non è sempre risolutivo. Ci vogliono così ricambi all'altezza.

Il Sassuolo cederà alle offerte della Roma per Defrel? Proprio Defrel sarebbe utile per il gioco di Spalletti. Convincere Squinzi però non è facile, la Roma dovrebbe mettere sulla bilancia più di 20 milioni, magari Squinzi si potrebbe convincere a cedere Defrel.

Muriel obiettivo raggiungibile? E' un giocatore che non mi convince del tutto: è discontinuo, non è una punta eccezionale, non mi sembra il calciatore ideale per la Roma.

Come finirà la vicenda Manolas? Alla fine partirà, se ti offrono 50 milioni bisogna accettare di venderlo. Il giocatore stesso vorrà guadagnare di più e dunque a fronte di una proposta economicamente più proficua dovrebbe fare le valigie.

Gerson potrebbe partire in prestito, magari al Crotone? Gerson è un '97, un ottimo calciatore. Sta giocando poco, sarebbe giusto darlo in prestito a qualche squadra. Magari più forte del Crotone, una squadra più competitiva di quella calabrese.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.