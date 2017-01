Roma/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 19 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: TORREIRA E MURIEL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Roma e Sampdoria si affrontano oggi per gli ottavi di finale della Coppa Italia. L’incrocio però potrebbe riproporsi anche in contesti extra campo, e in particolare in ambito di calciomercato perché alcuni giocatori blucerchiati interessano ai giallorossi. Due in particolare i nomi accostati alla Roma, dalle recenti news di calciomercato: quelli di Lucas Torreira e Luis Muriel. Torreira è uno dei giovani emergenti del campionato in corso: arrivato in estate dal Pescara, in punta di piedi o quasi pur dopo una bella stagione in Serie B, il ventenne uruguaiano ha conquistato la fiducia di Giampaolo scalzando dal ruolo di regista un maestro -anzi, un Professore come da soprannome ufficiale- quale Luca Cigarini. Ora Torreira splende nella vetrina Samp, ed anche la Roma ha messo gli occhi su di lui. Non solo: le recenti notizie di calciomercato hanno riaccostato ai capitolini Luis Muriel, attaccante colombiano classe 1991 autore di 8 gol in 21 presenze stagionali. In ogni caso, il presidente doriano Massimo Ferrero ha ribadito che al momento non c’è alcun discorso in piedi con la Roma. Parlando ai microfoni di Rete Sport, il numero 1 blucerchiato ha dichiarato che i giallorossi non gli hanno chiesto informazioni su nessuno. Questo non esclude l’interesse della Roma in previsione estiva…

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: BAILEY. ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Sempre a proposito di giovani talenti, dall’Inghilterra sono rimbalzate notizie interessanti legate al calciomercato della Roma. L’edizione on line del Daily Mail infatti ha riportato che i giallorossi sono pronti a formulare un’offerta rilevante per Leon Bailey, attaccante giamaicano in forza ai belgi del Genk e tra i giocatori più promettenti della sua annata (1996). Bailey si è messo in luce in particolare in Europa League, in cui tra preliminari e fase a gironi ha firmato 7 gol in 12 partite punendo anche il Sassuolo, nel match del 29 settembre scorso. In campionato invece il ventenne mancino è fermo ad una sola rete in 18 presenze, ma i 6 assist decisivi confermano la sua capacità d’incisione sulle sorti offensive della squadra. Secondo dailymail.com.uk, la Roma proporrà al Genk 23 milioni di euro per il cartellino della giovane punta, che interessa anche a squadre come Liverpool, Chelsea e Bayer Leverkusen.

