CALCIOMERCATO CROTONE NEWS: SILIGARDI DEL VERONA NEL MIRINO. ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Il Crotone vuole provare a salvarsi anche se la situazione è davvero complicata. Si interverrà sul calciomercato di gennaio per rinforzare una squadra che al momento si è dimostrata non adatta alla massima categoria. Secondo quanto riportato da TuttoB.com nel mirino sarebbe finito Luca Siligardi, esterno d'attacco del Verona che è da molto tempo un palino di Davide Nicola. Il tecnico lo aveva avuto ai suoi ordini ai tempi di Livorno, quando ne aveva fatto un suo punto inamovibile. Siligardi è un giocatore duttile e di grande spessore tecnico e in Serie A ha collezionato fino a questo momento sessantasei presenze e messo a segno sette reti. L'anno passato è stato tra i migliori nella stagione difficile, culminata con la retrocessione, da parte dell'Hellas Verona.

CALCIOMERCATO CROTONE NEWS: PIACE SELKE DEL LIPSIA. ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Il Crotone vuole provare a fare il miracolo e confermarsi in Serie A, ma non snaturerà le sue idee e continuerà quindi a puntare su calciatori giovani che andranno a rinforzare la squadra a disposizione di Davide Nicola. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che nel mirino ci sia Davie Selke del Red Bull Lipsia. L'attaccante classe 1995 è stato acquistato dal club tedesco nell'estate del 2015 per circa otto milioni di euro. Servirà un esborso importante per andarlo a prendere visto che comunque gioca abbastanza nella squadra tedesca. Ha collezionato quest'anno dieci presenze in Bundesliga mettendo a segno anche due reti e completando un assist. Staremo a vedere se questa trattativa verrà portata in porto.

© Riproduzione Riservata.