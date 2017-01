CALCIOMERCATO GENOA/ News, grifoni sulle tracce di Hernanes, fallita l'idea cinese. Ultime notizie, oggi 2 gennaio 2017 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: GRIFONI SULLE TRACCE DI HERNANES ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Uno degli obbiettivi più caldi per la prossima stagione di calciomercato invernale in casa Genoa è certamente il trequartista della Juventus Hernanes: il giocatore bianconero in scadenza di contratto nel 2018 è uno dei nomi in uscita dal club torinese, e per cui il club dei grifoni avrebbe già fatto avance pesanti. Le ultime notizie su questo caso di calciomercato provengono dal portale dedicato tuttomercatoweb.com che in esclusiva ha rivelato che lo stesso Hernanes avrebbe rifiutato una mega offerta dalla Cina, preferendo rimanere nel campionato di serie A. La proposta per il brasiliano proveniva dal Hebei Fortune, che avrebbe proposto al trequartista un contratto triennale da 7 milioni di euro a stagione. Accantonata l’ipotesi Cina è proprio il Genoa di Mister Juric il club di Serie A favorito al strappare il cartellino di Hernanes alla Juventus: al momento la sua valutazione fatta dal portale transfermarkt ammonta a 5 milioni di euro.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS:PIACE IL FRIULANO BADU, MA IL MIDDLESBROUGH SI INSERISCE. ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Si fa complicata la pista di calciomercato che il genoa sarebbe intenzionato a percorre fino al centrocampista dell’Udinese Emmanuel Agyemang Badu: stando alle ultime indiscrezioni di mercato in casa dei grifoni pubblicate dal Il Secolo XIX sul ghanese vi sarebbero forti concorrenze. Badu, in maglia dell’Udinese dal 2010 sarebbe pronto a lasciare i friulani dopo circa 7 anni, sebbene il suo contratto preveda la scadenza a giugno 2020. Su di lui si erano già fatti forti gli uomini del mercato del Genoa i quali avevano già messo sul piatto delle offerte per il club bianconero 5 milioni di euro. Le ultime notizie però ci riportano il serio interessamento del Middlesbrought, che potrebbe essere già pronto a offrire pari cifra già da domani, giorno in cui ufficialmente si apre la finestra di calciomercato invernale. La pista che potrebbe Badu ai grifoni è ancora calda ma l’inserimento del club di Premier League potrebbe complicare non poco le cose per la dirigenza del Genoa.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: BRIVIO PIACE ALLA SPAL. ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - L’asse tra Genoa e Spal potrebbe non essersi completamente consumato per l’affare di calciomercato che ha portato Andrea Beghetto ai grifoni (le cui visite mediche, effettuate in giornata sembrano aver dato esito positivo). Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate in esclusiva dal portale dedicato tuttomercatoweb.com, infatti al momento al centro degli interessi della compagine biancazzurra vi sarebbe il genoano Davide Brivio. Il terzino sinistro, in maglia del Genoa dall’agosto 2016 (e in scadenza di contratto per il prossimo 2018) non è ancora stato utilizzato dall’allenatore Ivan Juric e d’accordo con il club Brivio potrebbe optare per un trasferimento anche temporanea presso un altro club che gli consentirebbe di mettere minuti in gamba. Al momento l’esterno mancino del Genoa starebbe attendendo altro offerte provenienti da club di Serie A, ma sembra che a priori non disdegni l’offerta fatta dalla Spal, sebbene il club al momento giochi nel campionato cadetto. Al momento il portale transfermarkt ha valutato il cartellino di Davide Brivio a 1 milione di euro, ma le soluzioni ipotizzate per il terzino sono al momento molteplici.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: VISITE MEDICHE PER BEGHETTO, AFFARE CHIUSO CON LA SPAL. ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Manca solo l’ufficialità ma si può cominciare a dire che l’affare di calciomercato del Genoa per Andrea Beghetto sta giungendo a felice conclusione. Il quasi ex centrocampista della Spal, è infatti atteso oggi all’Istituto Il Baluardo di Genova per compiere le visite mediche di rito. A comunicare queste ultime indiscrezioni di calciomercato è il portale specializzato gianlucadimarzio.com, Andrea Beghetto, dopo le visite mediche si aggregherà subito alla formazione di Juric per compiere i primi allenamenti di squadra (previsti per la giornata di oggi), in vista della prossima prova di campionato contro la Roma. Beghetto, che era in scadenza di contratto con la Spal, non ha raggiunto un accordo con la società ferrarese per il rinnovo di contratto: per i biancazzurri c’era il pericolo di doverlo lasciar partire a giugno a parametro zero. Fortunatamente tutte le parti cin causa in questo casi di calciomercato hanno raggiunto in tempi brevissimi un accordo che lascia soddisfatti tutti: il terzino giocherà in serie A in un grane club con una solida tradizione e con allenatore che saprà utilizzare le doti dello stesso Beghetto al massimo, viste le soluzioni tattiche finora adottate dai grifoni. Il Genoa è riuscita a strappare per prima un talento del campionato cadetto dalle grandi prospettive future, mentre la Spal è riuscita a realizzare una buona plusvalenza.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: ANCHE I GRIFONI SULLE TRACCE DI ZAZA MA AI LIGURI MANCANO I FONDI. ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) – Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, anche il Genoa di Ivan Juric sarebbe sulle tracce di Simone Zaza. Queste ultime notizie a poche ore dall’apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato certamente fa gola ai tifosi del club del grifone, ma le speranze che il presidente Preziosi rientra a riportare in Italia la punta centrale sono davvero scarse. Secondo l’edizione online de Il secolo XIX infatti il genoa non avrebbe i fondi necessari da investire nella lotta di mercato in corsa per accaparrarsi il cartellino di Simone Zaza, cercato fino a poco tempo fa anche dal Valencia (pista poi svanita con l’addio di Cesare Prandelli). Il cartellino di Zaza è in mano alla Juventus, che lo aveva acquistato dal Sassuolo nel luglio 2015, ma al momento l’attaccante sta vestendo la maglia del West Ham, a cui è stato ceduto dai bianconeri in prestito stagionale. Stando al sito transfermarkt la quotazione di calciomercato per Simone Zaza al momento è salita a 15 milioni di euro. Difficile ma più probabile che una trattativa si possa intavolare nel corso calciomercato estivo, anche se al momento lo scenario rimane piuttosto ipotetico.

