Calciomercato Lazio/ News: Lotito cerca Zapata, presto asse con il Napoli? Ultime notizie, oggi 2 gennaio 2017 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS: A LOTITO PIACE ZAPATAULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - La Lazio si approccia a questa finestra di calciomercato invernale con l’obbiettivo di afre qualche acquisto in attacco: nello specifico le richieste di Lotito e Inzaghi è do un vice di Ciro Immobile, per il quale si sono già fatti diversi nomi. Le ultime notizie di calciomercato in questo senso arrivano dal portale dedicato cittàceleste.com, per il quale la Lazio sarebbe interessata a fare spese tra le file del Napoli. Oggetto del desiderio sarebbe Duvan Zapata, punta ora in maglia dell’Udinese, ma con cartellino in mano alla dirigenza del Napoli: per l’attaccante italo colombiano la stagione odierna ha riservato 5 gol e 2 assist. Al momento Zapata sta facendo molto bene con la maglia della compagine friulana, ma nel momento in cui dovesse tornare a far parte della rosa di Sarri si troverebbe in grande difficoltà a trovare spazio. Il Napoli già tempo f aveva intavolato un discorso con il padron della Lazio Lotito per un eventuale scambio tra Keita e Gabbidini (poi non andato in proto), ma non pare irreale che tale scherma possa essere seguito anche per l’ipotesi di calciomercato di Zapata.

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS: IL LIONE INSISTE PER DJORDJEVIC. ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Una delle piste caldissime per il calciomercato della Lazio è certamente quella che porterebbe Filip Djordjevic al Lione già nei prossimi giorni. Secondo le ultime notizie pubblicate dal portale lalaziosiamonoi.it infatti al momento la dirigenza biancoceleste e quella francese sarebbero al lavoro per chiudere il prima possibile questo accordo. La primaria richiesta di Lotito per il cartellino della punta serba era di 15 milioni di euro, ma è possibile che la cifra sia destinata ad abbassarsi (8la valutazione fatta dal sito transfermarkt al momento ammonta a 2.8 milioni di euro), anche perché la richiesta fatta dalla Lazio supera di molto il budget in mano al Lione, che rimane comunque ottimista sulla conclusione dell’affare di calciomercato. Il presidente del club transalpino infatti avrebbe visto in Djordjevic la punta ideale da affiancare a Lacazette, anche se non mancano le alternative (uno su tutti Carlos vela della Real Sociedad). Le intenzioni del Lioni sono comunque ben chiare e il desiderio di riportare in Francia l’attaccante che nella stagione 2013-2014 ha segnato con il Nantes in Ligue 1 ben 10 gol.

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS: MILIKOVIC-SAVIC PIACE ALLA JUVE ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Uno dei nomi dato in uscita per la prossima finestra di calciomercato inventale in casa Lazio, o che comunque ha destato l’interessamento di alcuni club è certamente quello del centrale biancoceleste Sergej Milikovic-Savic. Il serbo, in maglia della Lazio dall’agosto del 20158quando fu prelevato da Lotito dal Gent) farebbe gola alla Juventus, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate questa mattina dal quotidiano sportivo Tuttosport, ma l’affare potrebbe chiudersi non nell’immediato. Con la maglia biancoceleste in questa stagione di Serie A Milikovic Savic ha già messo a bilancio 16 presenze oltre che 3 reti e 4 assist: Inzaghi potrebbe avere qualche remora a toglierlo dalla sua rosa, visto le ultime prestazioni viste in campo e non a caso al momento anche la dirigenza biancoceleste nicchia a metterlo nel mercato di gennaio. Lotito ha valutato il suo cartellino ad almeno 25 milioni di euro, e la Juventus, in cerca di un centrocampista, lo avrebbe messo in lista per i desideri per questa o la prossima finestra di calciomercato.

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS: LASAGNA COME VICE DI IMMOBILE? SI PUO' FARE SOLO SE... ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) -In casa Lazio la questione rinnovi è certamente un nodo davvero spinoso: Biglia e Keita saranno in questo senso i principali protagonisti della finestra di mercato invernale, ma nel caso in cui i due affari non dovessero andare in posto, la dirigenza biancoceleste sui sta già guardando attorno. Al momento l’attenzione di Lotito è concentrata nella ricerca di un attaccante che possa rappresentare il vice dello stellare Ciro Immobile, e la lista dei desideri si allunga di giorno in giorno. Il nuovo obbiettivo di calciomercato della Lazio di oggi pare essere il bomber del Carpi Kevin Lasagna: attaccante classe 1992 ha già messo a segno nel campionato cadetto 9 reti, mostrando doti certamente interessanti per Mister Inzaghi. Condizione necessaria perché si possa pensare a qualcosa di più concreto rispetto al semplice interessamento è la partenza in questa finestra di calciomercato di Filip Djordjevic: l’attaccante è stato cercato con grande insistenza dal Lione, ma a sostituzione del serbo si sono già fatti i nomi di Paloschi, Eder e Muriel.

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS: SI CERCA BRAITHWAITE. DUPRAZ: CREDO RESTERA’ A TOLOSA ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Mancano meno di 24 ore all’inizio ufficiale della finestra invernale di calciomercato, e anche in casa Lazio fervono i lavori per provare a mettere nel mirino qualche colpaccio per rinforzare la rosa biancoceleste in mano a Mister Inzaghi. Le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dal portale dedicato lalaziosiamonoi.it riportano di un interesse aneto da parte della Lazio nei confronti di Martin Braithwaite, attaccante danese al momento in maglia del Tolosa. La punta classe 1991 ha un contratto con il club francese fino a giugno 2019 e ha attirato l’attenzione su di sé viste le 16 presenze condite da 7 gole 3 assist già messe a segno. Dalla Francia e dall’Inghilterra sono piovute offerte al Tolosa per accaparrarsi già nei prossimi giorni il cartellino del danese, per il quale in pole position rimane il West Ham, che ha già offerto 10 milioni di euro (offerta però rifiutata dal club francese). La Lazio si fa vedere ma al momento non ha ancora ufficializzato alcuna offerta per il gioiello del Tolosa: il club francese al momento appare molto restio a mettere Braithwaite sul mercato, specialmente in questa finestra invernale. Al momento anche il tecnico del club transalpino Pascal Dupraz ai microfoni di RMC ha dichiarato: “Credo sinceramente che resterà ancora con noi”.

