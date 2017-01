CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS, SU HEURTAUX CONCORRENZA DI PALERMO E PESCARA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - La concorrenza per Thomas Heurtaux si fa sempre più alta: l’affare di calciomercato dell’Udinese, che piace non poco alla Sampdoria, entra nel vivo sebbene la finestra di calciomercato invernale si aprirà soltanto domani. Stando alle ultime notizie pubblicate da Il Gazzettino sulle tracce del difensore friulano oltre alla già citata Sampdoria ci sarebbero altri due club di Serie, ovvero Palermo e Pescara. Heurtaux, in scadenza di contratto con l’Udinese il prossimo giugno 2019 avrebbe manifestato la volontà di abbandonare il club bianconero dopo circa 4 anni di carriera Udine. La sua stagione è stata però caratterizzata fino ad ora da diversi infortuni e un numero non elevato di presenze: nonostante questi dati l’interessamento per il suo cartellino rimane molto elevato sebbene non siano ancora pervenute ufficialmente offerte al club dell’Udinese. Il portale transfermarkt ha valutato il cartellino del francese a 3.30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS, BLUCERCHIATI SU SANTON, IPOTESI PRESTITO? . ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Si accende anche in questa finestra invernale del calciomercato un vecchio pallino della Sampdoria, ovvero il terzino ferrarese Davide Santon. Il nome non è nuovo per i tifosi blucerchiati, che da tempo hanno caldeggiato questa pista di mercato scelta dalla dirigenza ma mai effettivamente conclusa e abbandonata. Il blucerchiati non fanno mistero di aver bisogno di un terzino destro, vista la partenza di Pedro Pereira e il probabili addio di Dodò e con l’arrivo di Bereszynski ormai quasi ufficiale, serve un rinforzo dall’altra parte del campo. Santon, classe 1992 e approdato all’Inter nel 2015 dal Newcastle dopo una stagione in prestito ai nerazzurri, era già stato accostato alla Sampdoria nei corso delle precedenti sessioni di calciomercato, ma in definitiva non se ne era mai fatto nulla di concreto. Quest’anno però le cose potrebbe cambiare: secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dalla redazione sportiva di Sky, Santon sarebbe in esubero rispetto al progetto del tecnico Stefano Pioli e presto il suo cartellino potrebbe essere messo sul mercato, a tutto vantaggio del club blucerchiato. L’ipotesi messa sul tavolo al momento è quella del prestito, sebbene si vocifera che lo stesso Santon preferisca una soluzione a titolo definitivo più che l’ennesima cessione temporanea.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS, BERESZYNSKI A UN PASSO, IN GIORNATE LE VISITE MEDICHE - ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - Si sta per chiudere il cerchio intorno all’affare di calciomercato tra la Sampdoria e Bereszynski: molto presto infatti il terzino destro polacco sarà a disposizione di Giampaolo. A riferire queste ultime novità di calciomercato in casa blucerchiata è il portale Alfredopedullà.com che ha svelato anche i dettagli dell’operazione di calciomercato, che si avvicina sempre di più alla sua felice conclusione. Bartosz Bereszynski, difensore (ancora per poco) del Legia Varsavia, classe 1992, ha finora messo a tabellino 26 presenze, 2 reti nelle nazionali giovanili polacche e 3 apparizioni nella nazionale maggiore e ha ben presto suscitato l’interesse dei blucerchiati, che sono stati capaci di chiudere l’accordo ancora prima dell’inizio ufficiale della finestra invernale di calciomercato. Il difensore polacco firmerà a breve un contratto che lo legherà alla Sampdoria a titolo definitivo per i prossimi 4 anni e mezzo: il costo del suo cartellino è stato valutato intorno ai 2 milioni di euro. Come riporta infine la redazione sportiva di Sky, Bartosz Bereszynsky è atteso oggi per effettuare le consuete visite mediche di rito.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS, CASSANO: RICHIESTE DA PALERMO E APOEL NICOSIA,MA FANTANTONIO… ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) – Con l’apertura ormai prossima della finestra di calciomercato invernale in casa Sampdoria si ritorna a parlare di Antonio Cassano: il giocatore blucerchiato, messo ormai fuori rosa da inizio stagione, fa ancora gola a diversi club, che gli prometterebbero minuti in campo e una fuga dalla società ligure, con la quale ormai da mesi vi è un rapporto ormai insanabile. Diverse gli interessamenti per Fantantonio pervenute in queste settimane alla Sampdoria, tra cui quella del Palermo di Zamparini (pronto a garantire lo stesso stipendio al momento preso dai blucerchiati), oltre che dell’Entella (già in trattative con la Sampdoria da questa estate) oltre che dall’Apoel Nicosia. Già nella finestra di calciomercato estiva, Cassano aveva fatto sapere in termini inequivocabili di voler rimanere a Genova: in questo senso la pista rosanero e quella cipriota appaiono avvero difficili, mentre pone in pole position l’Entella. Il club infatti milita nel campionato cadetto e avendo sede a Chiavari permetterebbe e cassano di non allontanarsi troppo del capoluogo ligure.

© Riproduzione Riservata.