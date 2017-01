CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS: LA JUVENTUS RIVUOLE POL LIROLA. ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - La Juventus rivuole Pol Lirola, lo riporta Tuttosport nell'edizione di oggi. I bianconeri sono vigili sul calciomercato alla ricerca di un terzino destro dopo il brutto infortunio di Dani Alves. Il calciatore è stato ceduto n prestito per due stagioni al Sassuolo, ma i bianconeri potrebbero decidere di riprenderlo già a gennaio mettendo la squadra neroverde alla ricerca di un nuovo terzino. Pol Lirola è nato a ollet del Valles nel 1997. Il ragazzo è stato acquistato nell'estate del 2015 dalla Juventus che lo pescò nel vivaio dell'Espanyol. A oggi è considerato un talento importante per il futuro, anche se ha bisogno ancora di fare esperienza dato che può contare solo sedici presenze tra i professionisti. Quest'anno ha giocato dieci partite in Serie A e sei in Europa League condite queste ultime da una rete.

CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS: SE PARTE MATRI ARRIVA PALOSCHI. ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - L'attacco del Sassuolo nella sessione di calciomercato di gennaio potrebbe veder rivoluzionarsi il suo reparto offensivo. Bisogna per prima cosa capire quando recupererà Domenico Berardi che è stato a lungo indisponibile. Inoltre Gregoire Defrel è nel mirino di diversi club non solo italiani. E' così che TuttoMercatoWeb.com sottolinea che potrebbe partire l'attaccante Alessandro Matri che sta giocando veramente molto poco. Qualora questi dovrebbe partire nel mirino andrebbe a finire Alberto Paloschi. L'attaccante classe 1990 di Chiari è tornato in Italia in estate dopo una breve parentesi allo Swansea in Premier League. Dopo alcuni problemi fisici il ragazzo è stato messo un po' da parte per l'esplosione di Andrea Petagna.

