El Ghazi / Calciomercato Lazio news: la cessione di Keita facilita l'arrivo dell'olandese (Ultime notizie, oggi 2 gennaio 2017)

EL GHAZI, CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: LA CESSIONE DI KEITA APRE ALL'ARRIVO DELL'OLANDESE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 - Fuori Keita, dentro El Ghazi. Il calciomercato invernale della Lazio potrebbe sbloccarsi qualora Keita Balde non trovasse l'accordo per il rinnovo con il club biancoceleste. Nel caso in cui il senegalese venisse ceduto, Tare accelererebbe la trattativa per portare Awnar El Ghazi a Formello. Già, perché l'olandese è diventato un obiettivo della Lazio, che proverà comunque a trovare l'accordo con l'Ajax. Senza Keita la necessità sarebbe tuttavia più impellente. A questo proposito il giornalista Michele Criscitiello rilancia l'indiscrezione secondo cui Keita Balde avrebbe già trovato un'intesa con Mirabelli, nuovo ds del Milan. Resta da capire con quali termini e condizioni. Certo, se la Lazio si liberasse a gennaio dell'ex canterano del Barcellona, Tare avrebbe maggiore spazio di manovra per trattare El Ghazi con l'Ajax. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare interessanti novità.

