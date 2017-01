Gagliardini / Caciomercato Inter news: Ausilio incontrerà l'agente del giocatore (Ultime notizie, oggi 2 gennaio 2017)

GAGLIARDINI, CALCIOMERCATO INTER NEWS: PREVISTO UN INCONTRO TRA AUSILIO E L'AGENTE DEL GIOCATORE. OGGI, 2 GENNAIO 2017 - Prosegue a ritmo serrato la trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Roberto Gagliardini all'Inter. Il centrocampista dell'Atalanta è a un passo dai nerazzurri e presto potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. A confermare questa ipotesi ci sarebbe un incontro tra il ds nerazzurro Pietro Ausilio e l'agente di Gagliardini, Giuseppe Riso. Un incontro che dovrebbe avvenire entro pochi giorni, al massimo un paio. Suning ha già dato l'ok all'operazione ma sarà prima necessario risolvere alcune pratiche burocratiche, compresi alcuni dettagli relativi al contratto di Gagliardini. L'Inter si avvicina al centrocampista dell'Atalanta ma la Juventus è sempre sullo sfondo, pronta a intromettersi per soffiare il giocatore ai rivali.

GAGLIARDINI, CALCIOMERCATO INTER NEWS: ALL'ATALANTA TRA I 25 E I 27 MILIONI DI EURO. OGGI, 2 GENNAIO 2017 - Niente Lucas Leiva, almeno per il momento. Il primo colpo del calciomercato invernale dell'Inter si chiama Roberto Gagliardini. La trattativa con l'Atalanta è iniziata in sordina salvo poi subire una brusca accelerazione nei giorni a cavallo tra Natale e Capodanno. Ci sono già tutti gli accordi tra le parti e Gagliardini - come si dice in questi casi - è virtualmente un giocatore nerazzurro. Con l'Atalanta sarebbe stato trovato l'accordo di un prestito oneroso con annesso diritto di riscatto per giugno. Il tutto dovrebbe costare all'Inter una cifra compresa tra i 25 e i 27 milioni di euro. Un investimento importante, che regalerà a Stefano Pioli un centrocampista giovane, di qualità e potenzialmente ancora migliorabile. Dopo Caldara alla Juventus, in casa Atalanta si sta per concretizzare una nuova cessione. Che porterà nelle casse bergamasche denaro fresco che sarà subito reinvestito per effettuare colpi mirati ma soprattutto per potenziare il settore giovanile, vero punto di forza della Dea.

