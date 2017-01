Gago / Caciomercato Milan news: l'argentino in vantaggio su Badelj (Ultime notizie, oggi 2 gennaio 2017)

GAGO, CALCIOMERCATO MILAN NEWS: L'ARGENTINO IN VANTAGGIO SU BADELJ (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Continua a tenere banco l'indiscrezione proveniente dall'Argentina, che vorrebbe il Milan accostato a Fernando Gago. Nel calciomercato di gennaio il Diavolo potrà effettuare soltanto colpi low cost. Low cost nel vero senso della parola, visto che i rossoneri non hanno il necessario budget per piazzare investimenti importanti. Oltre a sfoltire la rosa degli elementi ormai fuori dal progetto tecnico di Montella (Luiz Adriano, Keisuke Honda, Rodrigo Ely e Leonel Vangioni), il Milan, al massimo, potrebbe chiudere operazioni in prestito. Tra queste, come detto, è spuntata l'ipotesi Gago, in scadenza con il Boca Juniors. Attualmente il centrocampista argentino avrebbe superato nelle gerarchie del mercato Milan Badelj: Dejan Joksimovic, l'agente del croato, altro obiettivo milanista per la mediana, ha aperto alla possibile permanenza alla Fiorentina del proprio assistito. "Sto aspettando novità dalle due squadre milanesi (Milan e Inter ndr) - ha detto il procuratore di Badelj a Tuttomercatoweb.com- Se troveranno l'accordo con la Fiorentina vedremo il da farsi. Altrimenti resterà a Firenze fino a giugno, non ci sono problemi". Se Badelj dovesse definitivamente saltare, o comunque accettare la corte dell'Inter, Gago potrebbe essere più di una semplice suggestione per il mercato rossonero.

GAGO, CALCIOMERCATO MILAN NEWS: L'ARGENTINO PROPOSTO AI ROSSONERI PER GENNAIO (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Fernando Gago proposto al Milan in vista del calciomercato di gennaio. L'indiscrezione arriva direttamente dall'Argentina, dove il quotidiano sportivo Olè ha scritto che l'entourage dell'ex Roma e Real Madrid avrebbe offerto il centrocampista del Boca Juniors ai rossoneri. L'ipotesi è stuzzicante, visto che Gago rappresenterebbe il profilo di giocatore ideale che servirebbe al Milan: ovvero un playmaker da piazzare davanti alla difesa. Piedi buoni, esperienza da vendere (30 anni), conoscenza pregressa della Serie A, classe sopraffina e ottime abilità in cabina di regia. Queste sono solo alcune delle caratteristiche dell'argentino. Ma Gago potrebbe davvero approdare al Milan? Da un punto di vista economico, i rossoneri non hanno liquidità per chiudere ingenti operazioni di mercato nella sessione invernale. Il centrocampista ha un contratto con il Boca Juniors in scadenza il 30 giugno 2017 e, per il momento, il rinnovo è ancora lontano, complice la notevole distanza tra le parti in causa. Gli agenti di Gago avrebbero dunque pensato di offrire il proprio assistito al Milan, con l'idea di un passaggio definitivo in rossonero. Resta da capire se il Boca Juniors vorrà privarsi di Gago accettando soltanto un indennizzo, ma soprattutto bisogna capire se i cinesi daranno il via libera a questa eventuale trattativa.(Giuliani Federico)

