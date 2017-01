Iturbe / Caciomercato Torino news: in arrivo l'ennesimo rinforzo dalla Roma (Ultime notizie, oggi 2 gennaio 2017)

ITURBE, CALCIOMERCATO TORINO NEWS: IN ARRIVO L'ENNESIMO RINFORZO DALLA ROMA. OGGI, 2 GENNAIO 2017 - Negli ultimi anni Torino e Roma hanno effettuato diverse operazioni di calciomercato. L'ultima è quella che dovrebbe portare Juan Manuel Iturbe dalla Capitale alla corte di Sinisa Mihajlovic. C'è già l'accordo su cifre e modalità dell'operazione: prestito con riscatto da esercitare al termine della stagione pari a circa 12,5 milioni di euro. Oltre a Iturbe, in tempi recenti, il Torino ha prelevato dalla Roma altri tre giocatori: Adem Ljajic, Iago Falque e Leandro Castan. Al termine del campionato i granata potrebbero mettere le mani anche su Lukasz Skorupski, portiere di proprietà della Roma attualmente in prestito all'Empoli. Intanto Sinisa Mihajlovic attende con ansia l'arrivo del paraguaiano Iturbe.

