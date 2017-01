Jesé / Caciomercato Roma news: anche il Liverpool sullo spagnolo (Ultime notizie, oggi 2 gennaio 2017)

JESÉ, CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ANCHE IL LIVERPOOL SULLO SPAGNOLO. OGGI, 2 GENNAIO 2017 - Jesé Rodriguez è uno dei nomi più caldi per il calciomercato invernale della Roma. L'esterno offensivo del Paris Saint-Germain vedrebbe di buon occhio il suo passaggio in giallorosso e anche i parigini sarebbero contenti nel recuperare i 25 milioni investiti per l'ex Real Madrid. Un investimento che fin qui non ha mantenuto le attese. La Roma sarebbe pronta ad accogliere Jesé con un prestito oneroso di 3 milioni di euro con riscatto fissato a 20. Il Psg ci pensa ma sullo sfondo spunta il Liverpool di Jurgen Klopp. Ad oggi la Roma appare comunque in vantaggio sullo spagnolo: l'addio di Iturbe, virtualmente del Torino, e l'indisponibilità di Salah causa Coppa d'Africa spingono i giallorossi ad accelerare per l'esterno del Psg.

JESÉ, CALCIOMERCATO ROMA NEWS: AVANTI TUTTA PER LO SPAGNOLO DEL PARIS SAINT-GERMAIN. OGGI, 2 GENNAIO 2017 - La Roma insiste per Jesè Rodriguez, esterno offensivo del Paris Saint Germain. Nei prossimi giorni, con l'apertura ufficiale del calciomercato, i giallorossi accelereranno la trattativa con il club francese, desideroso di cedere al più presto l'ex Real Madrid. Il patron del Psg, Al Khelaifi, è uscito allo scoperto dichiarando testualmente che “prendere Jesè è stato un grosso errore”. I 25 milioni investiti per il giocatore hanno infatti fruttato soltanto 9 presenze in Ligue 1 dello spagnolo e un solo gol: decisamente troppo poco. Il Psg è pronto a rimediare all'errore. Al momento la Roma è una delle favorite per aggiudicarsi Jesè. Il ds giallorosso è volato più volte a Parigi per incontrare il club francese e presto potrebbe tornarci per chiudere definitivamente la questione. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Trigoria. La Roma spera di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se il Psg vorrebbe inserire lo spagnolo in un'operazione che coinvolgerebbe anche Rudiger, da tempo nel mirino di Emery. Ipotesi complicata. Inoltre, come riportato da Il Corriere dello Sport, su Jesè sarebbero ancora in corsa Las Palmas e Liverpool. La trattativa continua, anche se la Roma appare in leggero vantaggio sulle rivali.

