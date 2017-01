Luiz Gustavo / Caciomercato Juventus news: non solo il brasiliano. Tutte le ipotesi per la mediana (Ultime notizie, oggi 2 gennaio 2017)

LUIZ GUSTAVO, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NON SOLO IL BRASILIANO. TUTTE LE IPOTESI PER LA MEDIANA. OGGI 2 GENNAIO 2017 - Non solo Luiz Gustavo. In vista del calciomercato invernale la Juventus continua a monitorare diversi profili di centrocampisti potenzialmente adatti al gioco di Massimiliano Allegri. Certo, il brasiliano del Wolfsburg piace moltissimo ma non sarà facile strapparlo al club tedesco, a meno che quest'ultimo non accetti di privarsene in prestito. Su Luiz Gustavo, tuttavia, è forte anche la concorrenza dell'Inter. La Juventus proverà fino all'ultimo a mettere le mani sull'ex Bayern Monaco ma, qualora non dovesse riuscirci, i bianconeri avrebbero altri obiettivi nel mirino. I nomi più caldi sono quelli di N'Zonzi del Siviglia, Tolisso del Lione e Gagliardini dell'Atalanta, anche se l'italiano ha quasi chiuso con l'Inter.

LUIZ GUSTAVO, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TESTA A TESTA CON L'INTER. ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 - Luiz Gustavo sarà uno dei giocatori più contesi del calciomercato di gennaio. La Juventus ha da tempo inserito il centrocampista sul taccuino della spesa: la scorsa estate, e quella ancora precedente, i bianconeri provarono senza successo a mettere le mani sul brasiliano. Oggi, con un reparto mediano da rinforzare, Luiz Gustavo torna prepotentemente di moda. Il Wolfsburg non presenta particolari esigenze di trattenere il giocatore, ed è disposta ad ascoltare tutte le offerte. Oltre alla Juventus, sull'ex Bayern Monaco, pende anche l'ombra dell'Inter. I nerazzurri, proprio come i rivali bianconeri, devono puntellare il centrocampo. Con l'Atalanta è quasi fatta per Gagliardini ma Suning potrebbe regalare a Pioli un doppio colpo di livello. E Luiz Gustavo, insieme a Milan Badelj della Fiorentina, è uno degli obiettivi più caldi. Il testa a testa tra Juventus e Inter prosegue anche sul mercato. Chi riuscirà a spuntarla?

LUIZ GUSTAVO, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: RITORNO DI FIAMMA SUL BRASILIANO DEL WOLFSBURG. ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 GENNAIO 2017 - Luiz Gustavo alla Juventus, situazione caldissima da tenere sotto stretta sorveglianza. A poche ore dall'apertura ufficiale del calciomercato invernale i bianconeri hanno fretta di piazzare il secondo colpo in entrata. Dopo aver regalato a Massimiliano Allegri il venezuelano Tomas Rincon, Marotta e Paratici sono già al lavoro per chiudere con un nuovo centrocampista. L'esigenza della Juventus è quella di rimpolpare la mediana, un reparto che a gennaio sarà privo di Lemina e Asamoah, entrambi impegnati in Coppa d'Africa con le rispettive Nazionali. Uno dei primi nomi inseriti nella lista della spesa bianconera è quello di Luiz Gustavo. Ma il brasiliano non è certo l'unico obiettivo nel mirino della Vecchia Signora. Luiz Gustavo è un vecchio obiettivo della Juventus. Il centrocampista del Wolfsburg era già stato trattato in estate da Marotta, ma la trattativa naufragò in un nulla di fatto. Oggi, con Witsel in Cina e Gagliardini più vicino all'Inter che ad altre squadre, torna alla ribalta l'ipotesi Luiz Gustavo. Il brasiliano piace tantissimo ai bianconeri, non soltanto per le sue indubbie qualità, ma anche per la possibilità di arruolarlo in vista della Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe cercando di convincere il Wolfsburg a far partire Luiz Gustavo in prestito. Un prestito, ovviamente, vantaggioso per il club tedesco. Nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, capiremo se esisteranno margini di trattativa.

