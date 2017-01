INTER/ Calciomercato news, Verratti-Biglia il ballottaggio. E la ciliegina James Rodriguez...

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BIGLIA? L'Inter si gode la cavalcata trionfale (finalmente) in campionato e può incominciare a progettare il futuro. E il calciomercato di giugno. Suning può permettersi di mettere nel mirino grandi nomi in fase di mercato grazie alla enorme disponibilità economica. Dopo Gagliardini dall'Atalanta, l'Inter ha messo nel mirino per giugno un certo Marco Verratti: sul centrocampista ci sono top club europei, oltre ai nerazzurri, anche la Juventus e il Bayer Monaco. La rivale più agguerrita nella corsa a Verratti è la Juve che è arrivata a offrire quasi 80 milioni pareggiando di fatto l'offerta dell'Inter. Non dovesse riuscire questo colpo i nerazzurri potrebbero ripiegare su Lucas Biglia, capitano della Lazio, per rinforzare una mediana carente nella costruzione del gioco . In queste ore il procuratore del regista argentino è arrivato in Italia per discutere il rinnovo del contratto con i biancocelesti, attualmente in scadenza nel 2018 ovvero al termine della prossima stagione. Se le parti non dovessero incontrarsi sulla base di un accordo fino al 2021, l'Inter cercherà fortemente di assicurarsi l'ex Anderlecht Biglia ma non è da sottovalutare la concorrenza della Juventus, anche lei alla ricerca di un nuovo elemento per quel ruolo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS. JAMES RODRIGUEZ – Se si vuol sognare e far sognare i tifosi allora i veri e grandi colpi di calciomercato sono quelli in attacco. E li, in quel ruolo, si sa, dal calciomercato estivo arriverà un regalone dalla Cina nerazzurra. L'identikit del fenomeno in obita Inter pare avere le sembianze di un certo James Rodriguez, il coilombiano centrocampista del Real Madrid, esploso dopo il Mondiale in Brasile. Stando ai rumors, il contratto di James scadrà solamente nel 2020 ma la tanta panchina a cui è stato costretto dal momento dell'arrivo di Zinedine Zidane alla guida tecnica e la destinazione Inter potrebbe soddisfare le idee sue e di Suning, al lavoro per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano e mondiale.

© Riproduzione Riservata.