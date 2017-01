Inter/ Calciomercato News, Chiono: Lindelof? Un investimento per il futuro. Palacio? potrebbe salutare a giugno (esclusiva)

CALCIOMERCATO INTER: IL PARERE DI GABRIELE CHIONO (ESCLUSIVA) – La dirigenza dell’Inter continua a vagliare in questa finestra di calciomercato soluzioni per rimpolpare il reparto difensivo della rosa in mano a Mister Pioli. Tanti i nomi che le indiscrezioni di mercato hanno avvicinato alla formazione nerazzurra, tra cui ha certamente suscitato un certo interesse quelli di Marquinhos del Paris Saint Germain e Lindelof giocatore svedese del Benfica. Acquistare Marquinhos sarebbe un grande colpo per i nerazzurri ma l’operazione pare non troppo semplice. Un altro nome caldo del calciomercato invernale che orbita intorno all’Inter è quello di Badelj della Fiorentina: il giocatore croato farebbe molto comodo al centrocampo nerazzurro. In uscita da Milano invece sono due i nomi al momento caldeggiati, ovvero quello di Gabigol e Palacio: quale sarà il loro futuro? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Gabriele Chiono: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a Ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Marquinhos dal Paris Saint Germain? Sarebbe un grande colpo di mercato, non so però se sia fattibile comprare un giocatore di tale valore da un club come il Paris Saint Germain. Certo Marquihos sarebbe molto utile alla difesa nerazzurra.

Potrebbe arrivare Lindelof dal Benfica? E' un giocatore, questo difensore svedese, non famosissimo. Potrebbe essere un investimento dell'Inter per il futuro, anche per ringiovanire la squadra. Il Benfica in ogni caso è un club che chiede sempre tanto come tutti i club portoghesi!

Badelj prossimo giocatore nerazzurro? Molto del calciomercato della Fiorentina dipenderà dalla partenza di Kalinic. Se partisse subito la società viola avrà una sua precisa politica di mercato, con l'ingresso di investimenti di rilievo. Lo stesso Badelj potrebbe partire, magari finire all'Inter.

Gabigol se ne andrà? Intanto posso dire che Gabigol è un ottimo giocatore, si deve solo ambientare. E' un attaccante di valore. Potrebbe in ogni caso finire in prestito a gennaio per giocare di più.

Quale futuro per Palacio? Palacio è in scadenza di contratto. Secondo me potrebbe quindi andarsene a fine stagione e finire la sua carriera in Argentina.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.