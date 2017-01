Inter/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 20 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL CENTROCAMPO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - Sul calciomercato dell’Inter si è detto molto e molto si continuerà a dire, nell’avvicinamento progressivo alla prima estate in cui i nerazzurri opereranno con le finanze dell’impero’ cinese Suning. Parlando ad Ansa, l’ex presidente Massimo Moratti ha confermato la possibilità che i nuovi proprietari imbastiscano un colpo top nel prossimo calciomercato. France Football ha lanciato l’idea bomba: Lionel Messi, il padre dell’argentino ha gettato acqua sul fuoco ma in ogni caso sembra davvero difficile che il numero 10 del Barça lasci la Catalogna. E’ invece opinione diffusa che all’Inter manchi un regista puro di centrocampo, perché Banega si è dimostrato più propenso a giocare in avanti mentre i vari, Kondogbia, Gagliardini e Joao Mario tendono ad agire in maniera diversa, per le rispettive caratteristiche (mediano il francese, interno di spinta l’ex Atalanta e trequartista il portoghese). Scatta in automatico il pensiero a Marco Verratti, miglior regista italiano ed uno degli interpreti di maggior talento nel suo ruolo. Si è già discusso molto del futuro di Verratti, settimanalmente il suo agente deve spingere ipotesi di mercato, sembra comunque chiaro che in estate qualcuno proverà a strappare il centrocampista al PSG. Forse non sarà il Bayern Monaco: come ha riportato tuttomercatoweb.com, secondo Carlo Ancelotti l’ex Pescara resterà a Parigi per lungo tempo, e non c’è alcuna possibilità di vederlo in Baviera nel prossimo futuro. Un’avversaria in meno per l’Inter, ma anche per la Juventus…

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LA DIFESA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - La difesa invece riguarda la più stretta attualità per l’Inter, dal momento che uno o più elementi del reparto arretrato potrebbero lasciare la Pinetina in questa sessione di calciomercato. E’ il caso ad esempio di Andrea Ranocchia, che interessa agli inglesi del West Ham, ma anche di Davide Santon che ha rifiutato il trasferimento all’Espanyol (fonte tuttomercatoweb.com) ma rimane corteggiato dalla Sampdoria. Il giovane belga Senna Miangue invece è vicino al Cagliari, l’affare potrebbe andare in porto nelle prossime ore. In difesa inoltre l’Inter potrebbe accogliere un nuovo acquisto di spicco nel prossimo calciomercato: si sono già spese ipotesi sull’arrivo di Kostas Manolas dalla Roma, il greco però interessa anche all’estero e in particolare in Premier League. Quel che sembra certo è che Suning farà di tutto per assicurare ai tifosi dell’Inter un calciomercato col botto. A coi botti, al plurale…

