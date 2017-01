Juventus/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 20 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: COMAN. ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - Una buona notizia di calciomercato per la Juventus è arrivata dalla Germania. Infatti, come ha riportato Tuttosport, il Bayern Monaco è ancora intenzionato a versare nelle casse bianconere il diritto di riscatto di Kingsley Coman. Un’opzione pari a 21 milioni di euro, che andrebbero ad aggiungersi ai 7 che i bavaresi pagarono nell’estate 2015 per il prestito oneroso (e biennale) dell'attaccante classe 1996. Il presidente del Bayern, l’ex centravanti Karl-Heinze Rummenigge, ha dichiarato alla Bild che l’idea del club è quella di esercitare il diritto concordato con la Juventus; il tema è tornato d’attualità perché la scadenza per la conferma o meno di Coman è fissata entro la fine di aprile. Se il Bayern Monaco non cambierà idea, i bianconeri incasseranno una bella somma da gestire come meglio si crederà. Nel frattempo Coman, che l’anno scorso segnò anche alla Juventus negli ottavi di Champions League, sta vivendo una seconda stagione in Germania più travagliata, anche a causa dei problemi fisici che hanno ridotto il suo impiego a 9 presenze (senza gol). In questo calciomercato invernale invece i campioni d’Italia rimangono in attesa di segnali, in particolare da Patrice Evra che però non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro; l’affare con il Crystal Palace rimane perciò in stand-by, così come l’eventuale discorso con lo Schalke 04 per portare subito a Vinovo il bosniaco Sead Kolasinac.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ALEXIS SANCHEZ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - Sembra in ogni caso che i tifosi della Juventus siano destinati e divertirsi, perché le ipotesi di calciomercato relative alla prossima estate fioccano già in questi giorni. Il Daily Mirror ha parlato ad esempio di Alexis Sanchez, descritto come uno dei possibili obiettivi bianconeri per la stagione 2017-2018 (si è ipotizzato anche uno scambio con Miralem Pjanic). Secondo il quotidiano inglese, l’Arsenal non si è affatto rassegnato a vedere partire l’attaccante cileno, che le cronache recenti hanno descritto come non più convinto di rimanere a Londra. Il manager dei Gunners, il francese Arsene Wenger, cercherà di convincere Sanchez a prolungare il contratto con il club che ad oggi scade nel 2018. Dalla Francia invece sono rimbalzate le dichiarazioni di Corentin Tolisso, centrocampista del Lione classe 1995 accostato non da oggi alla Juventus. Il ventunenne transalpino ha parlato ad Eurosport descrivendo il vociferato interesse dei bianconeri come un onore per lui. Per il momento però, la concentrazione di Tolisso è tutta rivolta al Lione e alla seconda parte di stagione. Dichiarazioni di facciata, l’impressione è che qualcosa possa davvero bollire in pentola nei prossimi mesi anche se la concorrenza non mancherà, per Tolisso così come per Alexis Sanchez.

